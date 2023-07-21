秦剛下落引發猜測之際中國試圖向美國保證進一步接觸

中國/美國/秦剛

中國外交部長秦剛已有三周多沒有公開露面，他缺席了重要的外交活動，中國國內外圍繞他境遇的猜測甚囂塵上。但中國政府向華盛頓方面保證，最近中美高層接觸的解凍將繼續下去。曾在奧巴馬(Obama)政府擔任國家安全委員會中國和亞洲問題顧問的何瑞恩(Ryan Hass)說，秦剛的消失讓人聯想到“影射中國官僚政治的鴨子游泳畫面——水面上氣定神閑、水面下雙腿緊蹬”。美國也稱希望早日見到秦剛。

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據華爾街日報今天報道，圍繞中國領導人習近平欽點的外交部長秦剛的行蹤，外界的猜測愈演愈烈。儘管這位外交官從公眾視野中消失，但中國政府向華盛頓方面保證，最近中美高層接觸的解凍將繼續下去。

中國外交部長秦剛已有三周多沒有公開露面，他缺席了重要的外交活動，國內外圍繞他境遇的猜測甚囂塵上。這種不確定性正值中美這兩個世界大國試圖重啟雙方之間高層交往的脆弱時刻。在最近出任中國外長之前，秦剛的職務是中國駐美大使。

在上周於印尼舉行的一次國際外長會議上，秦剛的缺席尤為引人注目，他原定在此次會議期間與美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)會面。中共中央政治局委員、中國最高外交事務官員王毅代秦剛出席了此次會議。

據知情人士稱，王毅告訴布林肯，57歲的秦剛缺席是因為“健康原因”；這與中國外交部的公開解釋一致。王毅對布林肯表示，中方將與美方保持暢通的溝通渠道。

布林肯在上個月訪華期間曾邀請秦剛訪美，秦剛接受了這一邀請，這是中美雙方為恢復因今年年初疑似中國氣球事件而中斷的溝通所做持續努力的一部分。

秦剛與布林肯會面的具體日期尚未公布，不過中國官員此前預計這次會面將在習近平可能於11月前往舊金山參加亞太領導人年度峰會之前舉行。

周一，美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)在被問及秦剛缺席上述外長會議時稱，布林肯在與王毅會晤時“表達了希望早日見到秦剛的良好願望”。

中國外交部在回復記者的置評請求時僅表示，中國的外交活動正在穩步推進。

華爾街日報稱，在中共越發注重保密、使外界越來越難以知曉中國內部發生的事情之際，秦剛從公開場合消失，這引發了人們對中國治理的新疑問。

秦剛被認為是習近平的親信，在不到兩年的時間裡，他從中國駐美國大使晉陞為外交部長，在一個傳統上重視經驗及政治人脈的體制中，這樣的晉陞速度相當不同尋常。

去年年底，習近平提拔秦剛擔任外交部長，當時習近平剛剛打破常規開啟其作為最高領導人的第三個任期。一位知情人士說，習近平特別看重秦剛在擔任駐美大使期間“很好地闡述中方立場”的能力。

秦剛與習近平的密切關係使他的缺席更加耐人尋味。信息空白在社交媒體引發了瘋狂猜測，包括婚外情的可能性。

該報稱，在不透明的中國體制中，如果高級官員在公共視線中消失，官方通常以“健康原因”作出解釋。黨內人士表示，這種解釋往往是真實的，但有時也會被用來掩蓋政治問題。2012年2月重慶市前公安局長王立軍失蹤時，市政府稱他因長期超負荷工作，精神高度緊張，正在接受“休假式治療”。實際上，王立軍當時已逃往位於附近城市成都的美國領事館尋求庇護。

華日稱，不過，現任華盛頓智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)中國中心主任的何瑞恩說，秦剛的缺席“不會大幅改變美中外交交流的基調或實質內容”。何瑞恩說，中國外交部長的職責是闡述和執行中國的對外政策，但並非這些政策的唯一制定者。