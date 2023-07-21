秦剛或被取代？馬朝旭名字甚囂塵上

中國/秦剛/馬朝旭

中國外交部長秦剛失聯近月，他的第一副手馬朝旭昨天在北京出席金磚國家外長線上特別會議，引發關注。中央社引述路透社消息，一些外交官猜測，馬朝旭是接替秦剛的可能候選人。

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秦剛2022年12月30日出任外交部部長後，今年1月，外交部副部長馬朝旭分管外交日常業務工作，明確為正部長級。

而秦剛6月25日從公眾視野消失迄今已將近一個月，這段期間，中共中央外事辦主任王毅代表出席重要外事活動，包括在印尼舉行的東協外長會議，他在會議期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

中國外交部周三宣布，王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其等國。

中國官方宣稱秦剛因為“健康原因”無法履職後，馬朝旭多次代表外交部在北京會見重要外賓。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，也可以看到馬朝旭陪同的身影。

中國外交部網站今天發布，馬朝旭20日在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

據該報道，中國外交部發布後，在微博引發關注。因為擔憂言論審查，只有一些網友議論秦剛消失到底是不是健康原因，以及馬朝旭會否升任部長。

路透社20日稱，秦剛的消失已在外交界引起廣泛討論，一些外交官甚至開始猜測誰可能取代秦剛，其中3人告訴路透社，馬朝旭可能是候選人。但目前還沒有任何跡象表明這一情況會立即明朗。消息提到，59歲的馬朝旭擁有倫敦政經學院碩士學位，並曾擔任中國駐聯合國大使，但他並不像秦剛和王毅那樣是一個粗魯的“戰狼”外交官。