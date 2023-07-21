美國參議院投票禁止從戰略石油儲備向中國出售石油

美國/中國/美國戰略石油儲備

美國參議院周四以壓倒性多數通過了年度國防法案修正案，禁止從戰略石油儲備向中國出口石油。參議院投票結果贊成票數為 85 比 14，超出了 100 名參議院成員所需的 60 票，以增加對《國防授權法》（NDAA）的修正案，該法案為國防部制定了政策。

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美國參議院支持禁止戰略石油儲備向中國出售石油的措施。預計該法將於今年晚些時候最終通過。

路透社說，對中國採取強硬路線的願望是分裂的美國國會中為數不多的真正兩黨觀點之一，國會議員因此提出了數十項法案，尋求解決與中國共產黨政府的競爭問題。

該修正案由民主黨參議員喬·曼欽和共和黨參議員特德·克魯茲發起，他們表示該禁令將更好保護美國國家安全。

去年，民主黨總統拜登宣布從戰略石油儲備SPR 出售 1.8 億桶石油，以抑制因俄羅斯對烏克蘭戰爭而飆升的汽油價格。之後，向中國出售 SPR 的問題升溫引發關注。

批評者認為，此次出售將戰略石油儲備SPR 水平推至 40 年來的最低水平。國會的批評者還表示，儘管由於水力壓裂技術的進步，美國的石油產量比 1983 年多得多，但戰略石油儲備低水平降低了美國的能源安全。

去年7月，作為1.8億桶釋放的一部分，美國從戰略石油儲備出售了3900萬桶石油，其中100萬桶賣給了中國石化位於休斯敦的UNIPEC America公司。2017年，在前總統特朗普當政時，部分戰略石油儲備SPR石油也被出售給中國國有石油公司中國石油天然氣股份有限公司的子公司中石油國際。

反對該禁令的民主黨參議員克里斯·墨菲表示，該問題政治影響很小，而且可能弊大於利。

去年美國石油公司向中國出售了超過8300萬桶石油。今年這一趨勢有所上升，截至 4 月份，向中國出口的石油總量超過 7600 萬桶。

據報道，眾議院和參議院接下來將召開會議制定一項最終法案，該法案必須由參眾兩院通過並由拜登簽署才能成為法律。