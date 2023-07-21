美官員對秦剛下落也多有猜測 布林肯拒絕發表評論

中國/政治

未見公開露面三個多星期的中國外交部長秦剛近況成為了海內外關注的話題之一。中國駐美大使謝鋒19日在阿斯彭安全論壇上，回應秦剛消息時說：“讓我們等着看看”，感謝提問者關心。

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中國外交部發言人汪文斌在11日的例行新聞發布會上表示，秦剛因“健康原因”不會出席在印尼首都雅加達舉行的東盟外長會議。隨後，中國外交部發言人毛寧於17日的例行記者會上在記者持續追問下，只稱“不了解”情況及沒有可以提供的信息。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)周五報道稱，在華府美國政府內部對此問題有很多猜測和陰謀論，但幾乎沒有確鑿的信息。美國官員最初猜測秦剛染了新冠病毒，但現在他未公開露面的時間超出了正常情況下的病期。

幾位美國官員私下告訴羅金，他們認為有關秦剛的風流韻事的指控是可信的，但尚未得到證實。幾位官員說，無論如何，秦剛很可能是中國最高領導集團內訌的犧牲品，而該集團有着自相殘殺的傳統。

“秦剛在政府內部樹敵眾多，”一位美國高級官員說。“他是一個略有才華的人，只是因為和習近平走得近，就一飛衝天了”。報道稱，秦剛的許多競爭對手都有充分的理由嫉妒他的飛黃騰達。據說，秦剛的妻子給習近平的夫人送了自製月餅後，他就進入了習的核心社交圈。秦剛從駐美大使升任外交部長，去年成為政治局委員，今年又被任命為國務委員。這使他成為中國最有權勢的人之一。

秦剛的前任中央外事工作委員會辦公室主任王毅被視為他的最大競爭對手。王毅本周會見了訪華的美國前國務卿基辛格。另一位美國官員說：“問題是誰放出了這些信息，準確與否，誰從中受益？王毅是其中的頭號人物。”

在公開場合，美國國務卿布林肯周五在出席阿斯彭安全論壇爐邊談話時也被台下聽眾問到了是否有秦剛下落的消息。布林肯僅提到他在之前訪華期間與秦剛等中國官員就兩國關係舉行會談， “至於任何高級官員的下落，我將留給我的中國同行們去處理。”