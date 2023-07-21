胡平：秦剛兇多吉少 習近平要保早保了

中國/秦剛

自6月25日起，中共外交部長秦剛就消失於公眾視野，至今已經三周多了。中國是個大國，眼下又是外交旺季，秦剛隱身如此之久，這實在是極不尋常的，必然引起外界種種猜測和聯想。《北京之春》榮譽主編胡平在台媒上報發表文章，稱秦剛兇多吉少，習近平如果要保他早就保了。

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據上報今天發表的胡平文章稱，在7月14日的中共外交部例行記者會上，法新社記者問到秦剛的情況，中共外交部發言人汪文斌低頭不語，沉默近20秒鐘，最後還是沒回答問題。按說，外交部是最善於用外交語言回答各種棘手的問題的；按說，汪文斌事先就應該料到在記者會上一定會有人提出秦剛的問題，因此理當成竹在胸，早就準備好了標準答案。可是在現場，汪文斌卻居然沉默無語。這種沉默真可謂意味深長。它無異於承認有難言之隱。汪文斌的沉默實際上否定了他在三天前說的秦剛無法出席東盟外長會議是“因健康原因”，因為如果真的是秦剛身體有恙，汪文斌就會立即答覆而不會沉默了。此時無聲勝有聲。汪文斌的沉默實際上是明確的暗示，秦剛出問題了；而到現在為止，習近平還沒有決定如何處置。

據胡平稱，有一點看上去比較靠譜。那就是秦剛這件事確實很可能是源自中共高層內鬥。因為網上瘋傳的那些關於秦剛的資訊，既不像是境外的記者，也不像是國內的民間人士捅出來的。這擺明了也是對習近平不滿。這就是為什麼直到今天，還沒有對秦剛做出處置，因為習近平進退維谷，左右為難。秦剛不比張高麗。且不說張高麗原來官更大，因為張高麗早退休了，不露面是正常的。秦剛是現任的外交部長，不可以老不露面。外交部長這個角色不能老空着，所以這事不可能老不做個決斷。我們大體上可以說，秦剛兇多吉少，習近平要保早保了，不會任憑事態延燒到今天。秦剛很可能從此在政壇銷聲匿跡。習近平則會很難堪。

該篇原文在上報鏈接：https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=2&SerialNo=177770