台灣漢光軍演前 中國大規模秀震懾

台灣/中國

台灣國防部今天報告，中國向台灣派遣了包括戰鬥機和轟炸機在內的數十架戰機擾飛。美聯社稱，這是中國軍方在台灣計畫舉行旨在防禦可能的入侵的軍事演習幾天前所作出的一次強有力的震懾展示。

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台灣定於下周舉行一年一度的漢光演習，期間台灣軍隊將舉行防止入侵的戰備演習。台灣還將舉行一年一度的萬安演習，旨在讓台灣平民做好應對自然災害等的準備，並演習發生空襲時的疏散。

據台灣國防部在一份公告中表示，周五早上 6 點至周六早上 6 點，中國人民解放軍派出 37 架飛機和 7 艘海軍艦艇繞台飛行。該公告稱，其中包括殲10和殲16戰鬥機以及轟6轟炸機，其中22架被檢測到的戰機越過台灣海峽中線即一條被認為是台灣與大陸之間緩衝區的非官方邊界或進入台灣南部附近的防空識別區。

近年來，中國通過增加派往台灣的軍機數量來表達對台灣政治活動的不滿。

中國為回應美國前眾議院議長南希·佩洛西去年八月份訪問台灣而舉行了大規模的軍事演習。中國向該島發射導彈，事態顯示嚴重升級，被指擾亂了台灣海峽的貿易航線，並迫使飛機改變航線。

今年4月，解放軍還在台灣周邊舉行了大規模的空中和海上戰備演習，以警告和抗議台灣總統蔡英文與美國眾議院議長凱文·麥卡錫的會面。