法國國民議會一讀通過振興“綠色工業”法案

法國/綠色工業

昨夜今晨，法國國民議會一讀通過了政府推出的振興“綠色工業”法案。國民議會7月份的特別會議結束時，在右翼共和黨（LR）和極右國民聯盟（RN）的支持下，該法案以217票贊同、75票反對、18票棄權的結果在國民議會獲得綠燈。

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振興“綠色工業”法案旨在實現國家再工業化，同時促進生態轉型的目標。

接下來，在夏季長假結束之後，國民議會應在9月份的最後一周逐步恢復工作常序，屆時，將圍繞公共財政規畫法案召開特別會議。

根據振興“綠色工業”法案，法國將推動綠氫、電池、風能、熱泵和太陽能等5大綠色科技產業的發展，吸引在這些領域的投資。政府重點考慮簡化並加快建廠審批程序，投入大量資金培養未來工業所需人才，並推出吸引私人儲蓄的新工具。

為鼓勵環保產業建廠，政府將簡化審批手續，將目前需要17個月方可獲得工廠開業許可證的平均時間減半。

此類由法令制定的“重大國家利益”項目，由政府掌控，政府將通過政令包攬所有程序。

當局希望綠色工業計畫不會給國家帶來額外的負擔，能夠在“零成本”的情況下實現。為此，政府部門強調動員私人儲蓄，而不是公共資金。政府打算每年從私人儲蓄中抽出50億歐元資金。除了退休儲蓄和人壽保險，當局還準備設立一項新產品“未來氣候儲蓄計畫”以吸引個人投資，這項計畫主要面對21歲以下的年輕人，每年的儲蓄額可達10億歐元。

政府希望藉此至2030年為法國吸引230億歐元的投資項目，並創造4萬個直接就業崗位。