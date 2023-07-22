雷蒙多賬戶傳遭駭 仍維持訪華計畫

美國/中國/雷蒙多/駭客

美國商務部長吉娜·雷蒙多稱，儘管有報道說中國黑客入侵了她的商務部門以及她本人的電子郵件，但她仍計畫在今年晚些時候訪問中國。中國駐華盛頓大使館在早些時候的一份聲明中表示，確定網絡攻擊的來源很複雜，並警告不要進行“毫無根據的猜測和指控”。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社引據知情人士透露，今年早些時候，雷蒙多等一批美國高級官員的電子郵件遭到了微軟聲稱總部位於中國的一個組織的黑客攻擊。雷蒙多依然維持稍晚訪問中國計畫。

據雷蒙多昨天告訴 CNBC，“我確實計畫今年晚些時候去中國旅行。我們現在正在計畫這次旅行，這並不意味着我們可以原諒任何形式的黑客攻擊或對我們安全的侵犯，”雷蒙多還說，“我們需要以勇猛的方式保護美國的國家安全，但也要儘可能緩和緊張局勢，並尋找我們可以合作的方式。”

據雷蒙多補充說，她希望“對他們針對美國科技公司的方式提出真正嚴重的擔憂，他們不尊重知識產權，還試圖尋找我們可以開展商業活動的商業渠道。”

美國財政部長耶倫本月早些時候在中國會見了高級官員，她稱會談“直接”且“富有成效”。

雷蒙多五月份表示，美國“不會容忍”中國對美光科技（MU.O）存儲芯片的禁令，並正在與盟友密切合作以解決此類“經濟脅迫”。

據美國國務院一位高級官員透露，美國國務卿布林肯本月在雅加達舉行的一次會議上對中國最高外交官王毅表示，任何針對美國政府、美國公司或美國公民的行動“都令我們深感擔憂，我們將採取適當行動追究責任人的責任”。

據雷蒙多周五表示，黑客攻擊的全部範圍仍不清楚。她拒絕證實自己的賬戶遭到黑客攻擊，但對 CNBC 表示，“顯然，商務部遭到了黑客攻擊，國際事件非常重大、非常複雜。”