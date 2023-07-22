中國將面對肉類需求上的挑戰

中國

RFI原材 / 肉類供應 – 在經濟合作與發展組織（OCDE）及聯合國糧農組織（FAO）的最新報告中，人們可以讀到對未來十年（2023-2032）全球農業的展望。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本月早些時候上網的話題之一。這份最新的報告認為，中國對肉類的需求在加速，並預測將在未來幾年成為一大主要挑戰。

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本台法廣（RFI）法文網2023年07月10星期一在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出記者安娜·維爾達格（Anne Verdaguer）的一篇報道。中國在未來幾年，將面臨一大重要挑戰：供給需要消費越來越多肉類的14億人口。這種預測可在經濟合作與發展組織（OCDE）及聯合國糧農組織（FAO）對未來十年（2023-2032）全球農業展望的最新報告中讀到。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[L'appétit de la Chine pour la viande s'accélère, selon un rapport de l'OCDE et de la FAO]。換做中文可被字譯為[中國對肉類的胃口加速，據經合組織與糧農組織一報告]。下面是簡介以供分享。

-- 中國現在已徹底走出了疫情 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道介紹說，經濟合作與發展組織（OCDE）及聯合國糧農組織（FAO）在報告中強調，中國已經徹底走出了COVID-19疫情，儘管物價上漲，但經受住了考研。快速的城市化仍將繼續，並在消費上，需要越來越多的加工食品、食用油脂、糖類和肉類。中國還將帶動亞洲部分地區對肉類需求的增加。與此同時，對穀物的消費則將保持穩定，增幅不到0.5%。

Un étalage de viande de porc dans un supermarché à Pékin, le 11 avril 2019. REUTERS/Jason Lee

中國的農業模式也正在強化。去年剪綵的一棟26層大樓內，養殖了65萬頭肉豬。中國的豬肉產量仍超全球總量的一半，但將無法獨自滿足其國內的需求增加，並將在未來幾年繼續依賴大規模的進口。這樣的城市化還有另外一種後果：農業用地減少，土壤污染增大。

-- 中國的肉類消費量一再攀升 -

中國肉類需求增大還有另一後果：在後勤運輸出現困難的背景下，中國的大豆進口量再創新高。而且，上述進口還將繼續走高。曾波及東南亞多國的本波非洲豬瘟疫情，在中國似乎還沒有被完全根除。豬只的數量仍在逐步重建之眾，豬肉的產量也還沒有完全恢復。中國仍需每年進口上百萬頭豬，其中四分之三是由南美的巴西、阿根廷和烏拉圭，這三個國家所供應。

Image RFI Archive / Avec l'arrêt des importations de viande porcine vers la Chine, l'Europe est contrainte de baisser ses prix, tandis que les prix de l'alimentation de leur élevage a fortement augmenté. Getty Images - jmsilva / Image RFI Archive

全球肉類消費不減，儘管其對環境的影響眾所周知。肉類消費對碳排放的壓力很重。聯合國糧農組織（FAO）認為，占溫室氣體排放量近15%。然而，這種消費到2032年前還會增長10%到15%。自1960年起，中國的肉類消費翻了20倍。從食品角度而言，中國的自足性越來越低。

-- 中國肉類需求牽動國際價格 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，中國對肉類的需求增長衝擊國際，尤其刺激到國際價格。如今，70%的中國進口旨在供給其國人。

Saucisses préparées à partir de viande cultivée en laboratoire © New Age Meats

為了減緩這種依賴性，中國發起了對替代肉類或養殖肉類的科研。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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