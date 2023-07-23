中國東風導彈瞄台灣 僅距400公里 消息未提是否有火箭軍高層泄密

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美國學者根據中國解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，發布報告指中國在台灣附近廣泛部署東風17中程彈道導彈，部分導彈距台更僅約400公里。此舉可能是企圖在衝突發生時，將台灣獲得預警的時間減到最少。報告同時微妙指出，這也可能是中方內部官僚之間鬥爭的結果。

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據中央社今天引述美國報告指，中國在台灣附近部署東風17中程彈道導彈，部分僅距400公里。美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）“詹姆士．馬丁不擴散研究中心”學者埃弗萊斯（Decker Eveleth）7月稍早發表題為“2023年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列”的報告。

據該報告指出，根據中國解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，火箭部隊正在中國東南方鄰近台灣的省分將短程彈道導彈升級，東風17配備高超音速滑翔飛行器，能夠滑翔飛向目標，避開敵方的雷達和彈道導彈防禦系統。

報告指出，針對台灣的部署，可能是企圖衝突發生時，減少東風17攻擊台灣的飛行時間，將台灣獲得警告的時間減到最少。而東風17肯定是用來攻擊台灣的防空設施，以便中國能調動其他導彈攻擊台灣。

報告同時指出，這也可能是中方內部官僚之間鬥爭的結果。

消息稱，解放軍還在鄰近韓國一帶地區部署東風17。

據埃弗萊斯表示，東風17中程彈道飛彈將成為第一波針對台灣及其盟國防空設施的飛彈，但很多美國系統都超出了東風17的射程，東風17也無法攻擊關島和其他美國主要海軍基地。不過，射程至少3000公里的中程反艦飛彈東風26，就可以攻擊這些目標。

據埃弗萊斯稱，東風26是解放軍最重要的飛彈，中國大陸正製造數量驚人的東風26。安徽省、新疆和其他地方的七個火箭軍旅已部署東風26。駐紮在東北遼寧省的第八旅也正在建設東風26發射設施。

中央社該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202307230155.aspx