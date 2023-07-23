奔馳電動車銷售中心2025年搬中國

中國/德國/電動汽車

梅賽德斯-奔馳首席執行官向德國雜誌 Automobilwoche 透露，該德國公司正在將中國這個全球最大的汽車市場作為其 2025 年開始的下一次電動汽車 (EV) 市場銷售活動的中心。

廣告 繼續瀏覽後續

德國汽車雜誌稱中國將成為梅賽德斯-奔馳 2025 年電動汽車銷售的中心。

路透社今天引述梅賽德斯-奔馳首席執行官Ola Kaellenius透露，“要做到這一點，我們必須完美掌握電動推進技術。這也就是我們的客戶所期望的。”

從 2025 年起，梅賽德斯-奔馳的所有新車平台都將根據 2021 年制定的戰略生產電動汽車計畫達標。

一位高管告訴該雜誌，該公司計畫在中國推出的MB.EA 平台的車型正在接受審查，以確保它們更好地滿足當地客戶的需求，特別是汽車空間和數字化。

汽車市場調查發現，中國仍然是德國汽車製造商最看好的市場。但調查報告中國本土品牌將佔據中國電動汽車市場 81% 的份額。

中國擁有梅賽德斯-奔馳的大量股份，中國最大的兩大股東是北京汽車集團有限公司和吉利汽車董事長李書福。

不過與此同時，德國正​​試圖減少對中國經濟的依賴，以此作為消除德國經濟風險的努力的一部分。自俄羅斯入侵烏克蘭暴露了德國對單一主要天然氣供應商的依賴以來，德國經濟的風險不斷加大。