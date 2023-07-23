意大利召集地中海國家移民會議

意大利/移民 – 意大利總統梅洛尼今天（7月23日）在羅馬召集地中海國家參加有關移民問題的“國際會議”，旨在加強歐盟與突尼斯簽署的涉及打擊非法移民的“全面戰略夥伴關係”諒解備忘錄”，以遏制非法移民的湧入。

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受邀與會的國家不僅包括非法移民“首次入境”的歐洲國家，也包括移民最終抵達的目標國、過境國和原籍國。

意大利方面披露，出席會議的有：突尼斯總統賽意德、馬耳他總理阿貝拉和埃及總理馬德布利阿，其他嘉賓還有阿爾及利亞、希臘、約旦和黎巴嫩總理，以及歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。

在2022年的競選運動中，梅洛尼曾承諾將“阻止”移民登陸意大利。掌權以來，該政府對移民船實施了強硬政策，卻未見收效。

羅馬披露：今年年初以來，約有8萬人穿越地中海抵達意大利，遠遠超過去年同期3萬3千人的數字，其中大部分移民來自突尼斯海岸。

面對此一現實，在其他歐盟成員國的支持下，意大利與歐盟委員會加強了與突尼斯的“對話”。

上周，布魯塞爾和羅馬與突尼斯簽署了一份諒解備忘錄，其中特別提及歐洲將提供1.05億歐元的援助，以遏制移民船隻離開該國海岸並打擊蛇頭。協議還規定：將遣返更多目前生活在歐盟國家的沒有合法居留的突尼斯人，以及來自撒哈拉以南非洲國家的移民。