遭西方抵制 俄羅斯莫斯科大劇院將前往北京演出

中國/俄羅斯/莫斯科大劇院芭蕾舞團

莫斯科大劇院芭蕾舞團 (Bolshoi Ballet) 不僅因新冠病毒 (COVID-19) 停演，還自俄羅斯入侵烏克蘭以來受西方抵制。不過該劇院芭蕾舞團稱下周前往中國北京演出，並希望以此重返國際巡演，根據出訪劇目單，只有白俄羅斯與阿曼接受到訪。

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據路透社消息稱，西方迴避的俄羅斯莫斯科大劇院將前往北京進行自新冠疫情以來的首次巡演。該劇院芭蕾舞團的舞者希望這將預示着俄羅斯文化皇冠上的明珠重返全球舞台。

據消息稱，即使在冷戰最緊張的日子裡，俄羅斯文化也曾在世界各地巡迴演出。但現在，俄羅斯侵略烏克蘭，致使該明星芭蕾舞團深受抵制。據芭蕾舞團藝術總監馬哈爾·瓦齊耶夫上周在劇院接受路透社採訪時表示，“我認為中國是少數幾個支持並繼續與我們合作的國家之一。”瓦齊耶夫希望，“我相信我們會再次能在西方表演，其他人也會來俄羅斯表演。這是必要的，也是無價的。”

該劇院由葉卡捷琳娜大帝於 1776 年創立，將在北京舉行的兩場盛大演出，其中展示其一些最著名的芭蕾舞作品選段，隨後將上演為期三天的 19 世紀芭蕾舞劇《堂吉訶德》。

消息稱約300套服裝和布景設計已提前運往中國。

去年二月，即俄羅斯向烏克蘭派遣數千名士兵發動侵略戰爭的第二天，英國倫敦皇家歌劇院就取消了莫斯科大劇院原定於今年夏天在新冠病毒疫情大流行後出演的計畫。

隨後其他西方國家的城市也取消了與該芭蕾舞團的演出計畫。

莫斯科大劇院導演弗拉基米爾·烏林（Vladimir Urin）四月份表示，他對失去與西方劇院公司和藝術家的定期創意合作感到悲傷。

侵烏戰爆發後不久，一位意大利首席舞者就退出了舞團並離開了俄羅斯。

該劇院今年還取消了兩場公開反對侵烏戰衝突的導演推出的演出。

據路透社，該芭蕾舞團將於 11 月前往白俄羅斯首都明斯克，並於 2024 年 1 月前往阿曼。