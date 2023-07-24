“上海搞成這樣很難過”網文熱傳

中國經濟形勢嚴峻

這兩天網絡流傳的“上海搞成這樣，我們很難過”引發共鳴。作者目擊昔日繁華大都上海如今景象蕭條，許多店鋪歇業，一片“家道中落的縮影……”

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上海人對去年那場封城記憶猶新，上海人對那場封城帶來的災難性後果無法視而不見。上海去年4月清零時，水深火熱，坊間流傳的一些文章、話語和視頻令人難忘，比如短片『四月』，比如記述上海封城期人道災難的“上海逝者”。比如那對拒絕被轉運隔離帶青年夫婦發出的“我們就是最後一代!”

比如那篇“哪個昏官掐斷了上海的生命線”，文章描述：“告急聲、求助聲、求救聲，聲聲入耳 抱怨聲、委屈聲、悲鳴聲，陣陣驚心”，質疑：“上海的生命線是怎麼被掐斷的？一隻怎樣的手掐斷的？上海的生命線怎樣才能恢復？什麼時候恢復？”

而如今這篇“上海搞成這樣，我們很難過”，署名“鏘鏘一言堂”，作者開門見山：“我知道很逆耳，但還是很想說，看到上海現在的樣子，心裡莫名有點難過!”。作者藉著陪外地友人在上海遊玩期間，目睹了虹橋站、南京路步行街和上海火車站現狀，唏噓不已。

文章引出自己日前發表的“到了虹橋站，才知道上海是真沒錢了”一文，上海虹橋站“通道兩側的店鋪關門的關門，裝修的裝修，燈光昏暗，鐵鎖高懸，再無當年的熱鬧氣息。但大廳人頭攢動，燥熱無比，虹橋已經節約到連空調都捨不得開足的地步了”；

為了突出真實性，作者所描繪的地點和場所都配有照片。作者的悲涼感引發許多共鳴，也有人憤怒質問他，“你帶節奏是何居心？”

但是，最繁華的南京路也成了這樣：“剛拐入步行街，就赫然發現偌大的置地廣場門口冷冷清清，美其名曰‘升級改造’，僅有最上面幾層營業，當然是沒幾個人會去的。”

“最讓人感慨的是美特斯邦威，大門緊閉，鐵架裸露，幾個沒清除乾淨的大字若隱若現，門頭燈的電線醜醜的垂在空中，它猶如一塊巨大的狗皮膏藥貼在步行街上---這寸土寸金的地兒，不是該有大批企業擠破頭要來嗎？”

傳說上海站地下通道的店鋪幾乎都關了，作者專門去查看，“證實所言非虛：賣文具的關了，賣服裝的關了，賣電話卡的關了，賣手機配件的都關了，一道又一道拉下的捲簾門背後，又是多少個小老闆的傷心故事？”

作者認為他提到的三個地方具有代表性，上海火車站的小店鋪是小個體戶老闆；虹橋站的大商鋪是財力中等的企業；南京路的大商場則是大企業和大集團，現在，不管小老闆還是大企業，“關門的關門，調整的調整，跑路的跑路”，這是否就是“上海家道中落的縮影？上海可是這個商業氛圍最好的城市啊!”

作者感嘆，“上海搞成這個樣子，我們都很難過，畢竟她本可以逃過這一劫的”。作者更希望上海不要再當蠢貨而成為壞人的棋子，“上海傷不起，國家也傷不起”。

作者的文章引起廣泛共鳴，有網友說，深圳、成都、武漢、南昌等地的市面比上海更蕭條。

有分析指出，今日中國經濟陷入衰退，與中國經濟首都上海的那場持續數月的惡性清零，與持續幾年的全中國範圍內進行的惡性清零，密不可分。