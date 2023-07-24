以色列議會通過爭議性司法改革主要條款 美國白宮表示"遺憾"

以色列/政治/司法改革

以色列議會周一(7月24日）通過具爭議性司法改革的一項主要條款，剝奪最高法院以"不合理"為由駁回政府決策的權力。以色列總理內塔尼亞胡稱"這是民主必要的一步"; 美國白宮指，以色列議會批准右翼政府司法改革法案中的一項關鍵措施“令人遺憾”，德國政府對以色列政局表示"擔憂"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，在反對派議會議員抵制投票的情況下，來自總理內塔尼亞胡強硬右派執政聯盟的全部64位議員全力支持通過這項法案。反對陣營的56名議員則集體提前離席，以表達對這項法案的抗議。

以色列總理內塔尼亞胡周一稱，議會批准其右翼政府進行的司法改革一項條款是“民主的必要的一步”。內塔尼亞胡周一發表電視講話稱，“這一步驟旨在恢復權力之間的平衡，我們通過了（這項措施），以便民選政府能夠根據大多數公民的決定執行政策”。

為緩解內塔尼亞胡司法改革所引發嚴重政治危機的協商，在表決前最後一刻仍在持續進行。

路透社引述知情人士報導，曾稱這場朝野對峙是"國家緊急狀態"的以色列總統赫爾佐格試圖斡旋，期盼縮小宗教民族主義派執政聯盟與反對黨陣營間的歧見，但沒有成功。

這項爭議性司法改革引發以色列空前的全國性抗議活動。

法新社消息，美國白宮周一稱，以色列議會批准右翼政府司法改革法案中的一項關鍵措施“令人遺憾”，美國總統拜登幾個月來一直公開批評這項司法改革方案。

白宮發言人讓-皮埃爾在一份聲明中表示，“令人遺憾的是，今天的投票以如此微弱的多數票進行”，聲明呼籲就有爭議的司法改革“建立更廣泛的共識”。

白宮發言人並稱，“作為以色列的長期朋友，拜登總統在公開和私下都表示過，民主國家的重大變革要想持久，必須獲得儘可能廣泛的共識”。

德國政府周一也對以色列政局表示"擔憂"。在以色列議會就有爭議的司法改革關鍵措施進行投票後，德國外交部消息人士向法新社表示，德國政府“高度關注”以色列社會內部“日益加劇”的緊張局勢。

這位消息人士對以色列總統赫爾佐格，在最後一刻主持的談判未能在反對派和政府之間達成妥協表示“非常遺憾”。 消息稱，德國政府敦促以色列政府為司法改革其餘部分達成“共識”做出努力。