朝鮮時隔5天再發彈道導彈 緊張局勢升溫

朝鮮/導彈試射/韓國/美國/軍事

韓國聯合參謀本部周一(7月14日）表示，朝鮮在24日深夜向東海發射不明彈道導彈，距離上次發射彈道導彈僅短短5天，朝鮮半島緊張局勢升溫。

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法新社報道，日本防衛省周一稱，朝鮮試射的兩枚彈道導彈飛行距離約350至400公里，飛行高度約100公里，並落入日本專屬經濟區以外海域。防衛省表示，正分析朝鮮試射的目的，並會繼續對朝鮮的警戒和監視。

韓國聯合參謀本部也表示，軍方在深夜探測到朝鮮從平壤附近地區，向東部海域發射兩枚彈道導彈，兩枚導彈飛行約400公里後落入海中。軍方現正分析導彈的型號。

中央社報道，美國核潛艇上周時隔42年再度訪韓後，另一艘美國核動力潛艇"安納波利斯號"24日也抵達韓國，朝鮮這次發射導彈很有可能是對此表示抗議。

可攜帶核彈頭彈道導彈的美軍潛艇"肯塔基號"（USS Kentucky）18日抵達韓國次日，朝鮮就發射兩枚彈道導彈，之後又於22日發射多枚巡弋導彈。

這是朝鮮相隔兩天再次進行導彈試射，也是朝鮮相隔5天再次發射彈道導彈。

韓國媒體引述分析認為，朝鮮這次試射活動可能是抗議美軍核動力潛艇"安納波利斯"號停靠濟州海軍基地。分析並認為，朝鮮可能想趁韓戰《停戰協定》簽署日，即周四的"戰勝節"即將到來之際，借武力挑釁，團結內部力量。