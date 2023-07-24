烏克蘭聲稱對莫斯科遭無人機襲擊事件負責 烏克蘭多瑙河港口遭空襲

烏克蘭/俄羅斯/無人機襲擊

烏克蘭周一(7月24日）聲稱，對此前俄羅斯首都莫斯科遭無人機襲擊事件負責。法新社稱，襲擊顯示出俄羅斯首都的"脆弱"，而與此同時，烏克蘭敖德薩地區及克里米亞遭到新一輪襲擊。烏克蘭多瑙河港口遭空襲，3個糧倉被俄羅斯無人機擊中。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，烏克蘭國防部一位不願透露姓名的消息人士告訴法新社，軍事情報機構對莫斯科的襲擊是“一次特別行動”。

消息稱，烏克蘭通常對無人機襲擊進行否認或者不予評論，而此次則是罕見地發表上述聲明。此前，俄羅斯本周末轟炸敖德薩造成兩人死亡並摧毀一座大教堂，烏克蘭總統澤連斯基承諾將採取報復措施。

俄羅斯周一聲稱，烏克蘭發射無人機襲擊了莫斯科和克里米亞。俄羅斯國防部在一份聲明中表示，在莫斯科遭到無人機襲擊後，俄羅斯“保留採取嚴厲報復措施的權利”。俄羅斯外交部則指責西方是基輔“無恥行為的幕後黑手”。

俄羅斯軍隊也譴責了此次“恐怖行為”，並確認其中兩架無人機已被摧毀，沒有造成人員傷亡。

據俄羅斯媒體報道說，其中一架無人機落在莫斯科市中心的共青團大街一條主軸線上，此處靠近俄羅斯國防部。 法新社記者看到一棟建築屋頂受損。一位70歲的莫斯科人告訴法新社：“當時是凌晨3點39分，房子受到震動”；他說， “烏克蘭的無人機幾乎可以飛到國防部，這太令人憤慨了"。

另一架無人機襲擊了莫斯科南部利哈切瓦街的商業中心，一名法新社攝影師看到法國集團樂華梅蘭 (Leroy Merlin) 商店附近一棟建築頂部的窗戶被打破。

另外，俄羅斯在退出黑海糧食協議後，擴大對烏克蘭糧食出口港口的空襲行動，周一（7月24日）以無人機襲擊烏克蘭敖德薩地區的多瑙河港口，據指有糧倉受損。

俄羅斯繼上周集中要襲擊敖德薩地區的黑海港口後，周一黎明前襲擊了該地區的多瑙河港口烈尼（Reni），沿岸基礎設施受損。當地官員表示，至少3個糧倉遭無人機擊中損毀。 警方表示，襲擊中有7人受傷，其中1人傷勢嚴重。