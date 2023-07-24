詭秘 秦剛消失1月無音信 原中央警衛局長死後3月才公布

秦剛消失與原中央警衛局長之死之謎

北京發生的這些事很詭秘。國務委員、外長秦剛消失整整一月，中國外交部周一例行記者會照例不提供任何信息。同日另一件不可思議的事是，原中南海警衛局局長王少軍去世已三個月官方才公布了死訊。

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新華社7月24日公布的簡訊稱，“中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍同志，因病醫治無效，於4月26日在北京逝世，享年67歲。”

中央警衛局局局長俗稱“中南海侍衛長”，“中南海保鏢”，專門負責“黨和國家領導人”安全，毛澤東時代曾擔任中央警衛局局長的汪東興，直接參與並執行了逮捕包括毛澤東夫人江青在內的所謂“四人幫”的政變，習近平上任後，加緊清洗政治對手，對自身安全尤為重視，中南海警衛局局長一職變得更加重要，2014年12月，“中南海大內”，被視為與“政法沙皇”周永康一夥的前中辦主任令計畫落馬，次年，習近平更換中央警衛局領導人選，王少軍於當年4月升任局長，成為習近平的貼身侍衛。2021年香港『明報』及海外輿論紛傳習近平為確保二十大前政局“平穩無虞”，打破慣例，從野戰軍調入曾任北部戰區陸軍副參謀長的周洪許替代王少軍。不過，2022年1月11日，習近平出席黨政軍省部級官員研討班的照片顯示，王少軍赫然在列。親北京的『香港01』據此稱：“他的出現意味着，中央警衛局並未換帥”。

中南海警衛局局長是一個神秘的職位，王少軍一直到死後三個月才公布死訊，只標明“中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局長”，究竟生前擔任“中央警衛局局長”到什麼時候，情況不明。至於為什麼死後三月才公布死訊，更令人費解。

由此看來，中國外交部部長秦剛神秘消失一月，外交部“沒有任何訊息可以提供”也就見怪不怪了。只是，王少軍雖然拖了三個月才公布真相，至少得了黨中央一個“為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻”的正面肯定，秦剛的結果會如何？就很難說了。從前發言人趙立堅夫人稱讚“今天是個好日子”，到中國駐美大使謝鋒被記者問及秦剛何在時神秘一笑“讓我們拭目以待”，他所在的外交部給人的感覺似乎有點幸災樂禍。

一般分析，秦剛的事屬於突發事件，令黨中央有點措手不及，最主要的是秦剛是習近平才提拔幾個月的副國級外長，如果出了大問題，習近平如何自圓其說。

再過幾個小時，中國全國人大常委會就要討論“審議有關任免案”，外界盛傳周一政治局會議已“拍板”，人大常委會周二“走程序”，秦剛外長的下落是否會清楚了？一國之外長在眾目睽睽之下失蹤，北京何時會有個交代？