中共前杭州市委書記周江勇一審被判死緩

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中共前杭州市委書記周江勇周二被安徽滁州中級法院以受賄罪一審判處“死緩”，並沒收個人全部財產。

中共前杭州市委書記周江勇被安徽滁州中級法院一審判處死緩2023年7月25日

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安徽滁州中級法院7月25日對中共前杭州市委書記周江勇受賄案進行宣判。周江勇被以非法收受價值人民幣1.82億元財務的罪名判處死刑，緩期2年執行。

該法院指控周江勇過去20年在各種領導崗位任職期間，在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上，通過提供幫助，直接或者通過其親屬收受了財物共計人民幣1.82億元。

滁州中院解釋其量刑死緩時宣稱，周江勇因受賄數額特別巨大，本應從嚴懲處，但他主動交代部分受賄事實，認罪悔罪，贓款贓物全部追繳，所以“酌定從輕處罰情節”。

周江勇在2021年8月21日被查引起關注。據中央社介紹，該案受關注的原因除了習近平曾主政杭州之外，還有阿里巴巴集團將杭州作為其大本營。而且周江勇被指與馬雲關係密切，他曾授予馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號。

周江勇落馬後，官媒中國經濟周刊指阿里巴巴旗下的螞蟻集團，曾數度參股周江勇家族事業。

2022年1月26日，周江勇被宣布開除中共黨籍和公職時，在中共黨紀政務對他的處分通報中首次出現“與資本勾連，支持資本無序擴張”等表述，而“資本無序擴張”是近兩年官方用以打擊大型網路平台、反壟斷時的理由之一。