中國央行新行長潘功勝

中國/經濟

潘功勝升任中國人行行長，分析認為他具有金融實戰和外彙專業知識和經驗，但是面對中國嚴峻經濟形勢，他能夠起到的作用受到質疑。

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今年60歲的潘功勝出任中國人行行長，接替退休的央行行長易綱。

法新社指出，按照慣例潘功勝在7月1日擔任該行黨委書記後，現在順利出任世界第二大經濟體的央行行長，也正逢中國面臨經濟放緩和青年人失業率嚴重問題之際。

潘功勝此前曾擔任中國外彙管理局局長，自2016年中國就面臨大量資本外逃，他一直擔任該職務。

潘先生曾就讀於英國劍橋大學和美國哈佛大學等著名大學，而且他在中國銀行業和政治領域擁有豐富的經驗。

亞洲協會智庫中國問題專家、政治學家尼爾·托馬斯（Neil Thomas）強調，“潘功勝是一名技術官僚，而不是中國國家主席習近平的嫡系”。

托馬斯分指出道潘功勝的任命顯示習近平比 2022 年 10 月共產黨第 20 次代表大會之前更關心經濟狀況，當時的清零應對新冠措施嚴重影響了中國的經濟生產。

潘功勝將擁有什麼樣的決策權，仍然“有待觀察”。

自從中國從 2022 年底取消疫情封鎖以來，經濟復蘇乏力，今年 4月至6月期間，由於消費低迷、房地產行業陷入危機以及通貨緊縮的幽靈，中國這個亞洲巨人的經濟增長率從第二季度僅比第一季度增長了0.8%。