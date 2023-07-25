俄羅斯國防部長紹伊古抵達朝鮮 參加朝鮮戰爭停戰70周年慶祝活動

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俄羅斯國防部長紹伊古周二(7月25日）抵達朝鮮，參加朝鮮戰爭停戰70周年慶祝活動。朝鮮官媒近日對外宣布，中國、俄羅斯將派高級代表團訪問平壤。有分析指，平壤旨在借所謂勝利日邀請中俄同台，強調"反美團結"。

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法新社消息，俄羅斯國防部在一份聲明中稱：“由俄羅斯國防部長紹伊古率領的俄羅斯軍事代表團已抵達朝鮮”。 據消息人士透露，紹伊古在機場受到了朝鮮國防部長康善南的迎接。

俄羅斯國防部此前宣布，應朝鮮國防省邀請，紹伊古率領代表團25日至27日訪問朝鮮，參加朝鮮戰爭停戰70周年慶祝活動。

俄羅斯國防部指出，"紹伊古訪朝有助加強兩國軍事關係，成為兩國合作發展的重要階段"。

朝鮮官媒近日對外宣布，中國、俄羅斯將派高級代表團訪問平壤，這是朝鮮應對新冠疫情爆發祭出關閉邊界措施以來，首度有外國代表團訪問。

根據《彭博》報導，朝鮮官媒《朝中社》在24日表示，本月27日為朝鮮"解放戰爭勝利日"（朝鮮半島停戰協定簽署日）70周年，中國人大副委員長李鴻忠將率中共高官訪團代表中國國家主席習近平出席活動。隨後中共中央對外聯絡部發言人證實此消息。

《朝中社》25日又透露，應朝鮮國防省邀請，俄羅斯國防部長紹伊古也將率領軍事代表團訪問平壤，祝賀勝利日。《朝中社》還稱，"俄羅斯聯邦軍事代表團到訪將成為升華和發展朝俄兩國傳統友誼、適應時代之需的重要契機"。

"自由時報"援引韓國大報《京鄉新聞》周二指出，有分析認為，朝鮮意圖在美國、日本、韓國對抗中國、俄羅斯、朝鮮的"新冷戰"格局下，借所謂勝利日邀請中俄同台，強調3國團結。今年6月，朝鮮勞動黨政治局在八屆八中全會上就強調"反美團結"，宣稱要進一步加強與"反抗美國強奪世界霸權戰略"國家的關係。