台灣總統蔡英文確診新冠癥狀輕微取消原訂行程

台灣/政治

台灣總統府發言人林聿禪今天(25)表示，蔡英文總統在結束上午的行程後，中午稍覺身體不適，經新冠肺炎快篩後呈現陽性。目前癥狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經由醫療團隊建議，蔡英文已取消了今天下午的公開行程。

廣告 繼續瀏覽後續

今年二、三月起，台灣的新冠疫情逐漸緩和，四、五月間，民間開始出現「報復性」旅遊，各地景點人山人海，大小餐廳擠滿了人。七月各級學校放暑假，全省旅遊勝地更是熱鬧滾滾，舉家出國旅行大有人在。

但在新冠疫情緩和下來的這段日子，台灣民眾仍偶爾會聽聞「朋友確診」或「同事確診」的零星消息，儘管人數不多，但在公共場合，維持戴口罩習慣的，仍大有人在。公交車捷運、醫療院所，依規定仍須戴口罩。因此，蔡英文確診，讓台灣眾稍感意外。

總統府發言人林聿禪也轉述說，蔡英文總統感謝大家的關心，她認為台灣疫情已趨穩定，防疫指引也有專業規畫，她非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務，仍透過執政團隊密切掌握。

蔡英文並透過發言人強調，近年來可能影響台灣最大的颱風杜蘇芮即將到來，她已請行政院長陳建仁與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，並提醒人民，務必做好防颱準備。

去年六月間，網絡一度流傳蔡英文總統確診新冠肺炎的消息，相關圖卡甚至提到，行政院長蘇貞昌暫代總統府工作，那是網絡上的假訊息，當時，疫情指揮中心曾公開澄清說明，提醒民眾，相關信息應以官方公布為主。今天蔡英文確診的消息就是來自台灣的總統府，由官方正式發布。稍早前，蔡英文也在個人臉書貼文，謝謝各界關心，強調她的癥狀輕微，沒有大礙。