國際貨幣基金組織預計今年全球經濟增長率3% 中國動能減弱

國際貨幣基金組織/中國/經濟

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二(7月25日）發布最新增長數據，全球經濟顯示出略有好轉的跡象，今年全球經濟增長3%，比4月時預測高 0.2個百分點，並將在2024年保持穩定。中國雖因疫情後重啟經濟有所增長，但第2季動能出現減弱。

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國際貨幣基金組織周二公布世界經濟展望4月報告更新。報告指出，全球經濟增長預計將從去年的3.5%，下降至今年的3.0%，不過較4月報告高出0.2個百分點。2024年經濟增長則維持4月報告的3.0%不變。

法新社報道，國際貨幣基金組織首席經濟學家古林查斯周二在新聞發布會上表示：“我們的預測仍略低於去年的全球增長3.5%，但上調了0.2個百分點至3%。經濟放緩主要集中在發達經濟體，而新興市場增長保持穩定，為4%。但各國之間增長存在顯著差異。”

報告指出，雖然全球經濟增長預測略高於4月預測，但歷史標準衡量評估仍然疲弱，各國央行對抗通貨膨脹採取的升息政策持續拖累經濟活動。預計今年全球通貨膨脹可望下降至6.8%，明年有望持續下調至5.2%，不過核心通貨膨脹下調速度可能更加緩慢。

報告指出，美國日前打破債務上限僵局，加上各國為遏止美國與瑞士銀行業動蕩採取強有力措施，皆降低金融部門出現動蕩的緊迫風險，也有助於緩和經濟前景的不利風險。然而全球增長風險仍偏向下行，如果出現更多衝擊，通貨膨脹可能維持高點，甚至上升。

國際基金組織對中國今、明兩年的經濟增長預估與4月相同，分別為5.2%與4.5%。但報告指出，中國經濟重新開放後雖曾有過一波快速增長，但隨後經濟復蘇動力有所減弱，部分原因是房地產業問題尚未解決。房地產業的持續疲弱正在拖累投資，國外需求依然不足，年輕族群失業率過高，表明勞動力市場疲弱。截至6月數據顯示，中國今年第2季經濟增長動力已經減弱。

古林查斯表示：“我們維持中國經濟前景預估不變，因為我們相信中國能夠成功實現其增長目標，但這需要當局在貨幣和財政政策方面的支持，特別是對消費者的支持。”

美國經濟成長預計將從去年的2.1%，放慢至今年的1.8%，明年進一步放緩至1.0%。不過，由於今年第一季消費成長強勁，今年經濟增長較4月預估的1.6%，上調0.2個百分點；歐元區今、明2年經濟增長都比4月上調0.1個百分點，分別達到0.9%與1.5%；日本今年經濟成長預估值上調0.1個百分點，至1.4%，明年則維持1.0%不變。