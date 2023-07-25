普京預計10月訪華 出席“一帶一路”論壇

俄羅斯/中國/普京訪華

俄羅斯總統普京計畫今年10月訪問中國。克里姆林宮外交政策顧問尤里·烏沙科夫周二(7月25日）表示，應去年三月訪問莫斯科的習近平邀請，普京“打算”十月份舉行的“一帶一路”高峰論壇期間訪問中國。

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法新社報道，烏沙科夫周二向媒體表示，"我們已經收到了邀請，普京計畫10月訪問中國"。這將是自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動軍事進攻以來普京首次訪華。在俄羅斯向基輔發動進攻前幾周，普京曾前往北京參加中國組辦的冬季奧運會開幕式。

自俄羅斯入侵烏克蘭受到西方國家制裁、經濟遭受打擊以來，俄羅斯與中國密切的關係得到進一步加強。

而北京方面一直拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵

中國國家主席習近平今年三月訪問莫斯科時宣稱，中俄雙邊關係“進入一個新時代”，並與他的“親愛的朋友”普京簽署了一系列經濟和其他協議。

法新社稱，共同抱有對抗"美國霸權"共同願望的中俄兩國，最近在軍事領域也"更加靠近"。

普京曾於2017年及2019年參加了中國前兩屆“一帶一路”高峰論壇。

在被問及普京是否出席定於9月初在印度新德里舉行的G20峰會時，烏查科夫表示，“不排除”俄羅斯總統出席會議。他說，“目前還不清楚。我們已經收到了邀請。”

另外，俄羅斯-非洲峰會本月27日至29日在俄羅斯聖彼得堡舉行，烏沙科夫指普京將在28日的工作晚宴上，與非洲領導人討論烏克蘭問題。 普京也會與多國領導人舉行雙邊會談。

烏沙科夫又表示，普京將訪問土耳其已在兩國計畫之中，但尚未商定具體日期。