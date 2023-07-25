最短命外交部長秦剛的這一個月

秦剛消失之謎

中國全國人大常委會7月25日星期二“審議人事任免案”引起廣泛關注，深黯中國政情的觀察人士表示，這一突然決定的會議極可能涉及國務委員、外長秦剛。果然，新華社當地時間傍晚報出消息：全國人大常委會解除了秦剛兼任的外交部長職務，任命“老上級”王毅為外交部長，但報道並未提及秦剛被免職的原因。

2023年3月12日，北京人民大會堂，新任中國外交部長秦剛在全國人大會議上宣誓。2023 年 7 月 25 日，中國解除了外交部長秦剛的職務，由他的前任王毅接任，此舉引發了有關中國共產黨精英的個人生活和政治競爭的傳聞。

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巴黎時間14時翻開外交部網站部長專欄，秦剛已消失，“新部長”王毅尚來不及登陸，網站註明：“信息更新中”。

火箭速度

秦剛被視為中共火箭般升起的“政治新星”。

一些港媒喜歡拿秦剛與他的前任也是上司王毅相比，王毅2013年3月出任外交部長，2018年升任國務委員併兼任外交部長，前後五年多時間才晉陞為“黨和國家領導人”。

而秦剛2021年7月突然接替崔天凱擔任駐美大使，次年十月中共二十大上成為中共中央委員，12月底接任升任政治局委員的王毅擔任外交部長。

2023年3月，秦剛升任國務委員，從外長升至國務委員，只用了3個月時間，顯示深得習近平信任。

事發經過

2023年6月25日，秦剛一如既往，仍很繁忙，一日內先後會晤了斯里蘭卡外長薩布里，俄羅斯副外長魯登科和越南官員。隨後他消失了，一直到7月25日。

7月初，歐盟外交負責人博雷利預計訪華，但中國外交部突然取消預訂行程，秦剛連續幾日未露面開始引起注意。

7月10至14日在雅加達召開東盟外長系列會議，作為外長的秦剛必須出席，但是秦剛已經半月沒動靜了，他怎麼了？

7月11日，中國外交部出場澄清，外交部發言人汪文斌宣布，秦外長因“健康原因”不能出席東盟會議。前一天，7月10號，前外交部發言人趙立堅的夫人在社交網站發出“今天是個好日子”。不少人懷疑她在影射秦剛出事了。

秦剛升任外長之後不幾日，1月9日便將趙立堅從外交部發言人、新聞司副司長的位置調任外交部邊界與海洋事務司副司長，被指明升暗降。趙立堅是典型的戰狼代表，秦剛此舉據分析似乎試圖改善外交部的對外形象。

7月14日，法新社記者再次就秦剛缺席追問汪文斌，後者低頭沉默幾十秒，最終沒有給出明確答案，他翻看了幾頁文件後說：“我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。”從視頻看，汪文斌顯得很尷尬。汪文斌的表現讓觀察人士預感秦剛兇多吉少。

7月17日，另一位外交部發言人毛寧被泰晤士報記者接二連三追問，甚至直接提出了網絡盛傳的秦剛與鳳凰台女主持人傅曉田有染，並生了孩子之事，毛寧以不了解應付，當記者再問秦剛是否仍然擔任外交部長，毛寧建議記者“查閱中國外交部的網站”，她的回答令人驚異。

7月18日，國際媒體紛紛質疑：“秦剛在哪裡？”

7月19日，接任秦剛擔任駐美大使的謝鋒參加阿斯彭安全論壇回答主持人相關提問時輕鬆笑答：“讓我們拭目以待”，可能他笑得太輕鬆了，網友懷疑他“幸災樂禍”。

7月24日，中國外交部例行記者會照舊“無可奉告”，當天中共政治局開會研究經濟形勢，還“研究了其他事項”，隨後官媒宣布，中國全國人大常委會25日“審議人事任免”，人大常委會突然打破慣例無預警緊急開會，引發普遍關注。

傳聞與真相

既然官方、官媒不肯提供秦剛下落，社交網絡有關秦剛的傳聞如火如荼。

官方第一時間提出“健康原因”，但後來不肯確認，對媒體的詢問避而不答。

社交媒體傳說最烈的一個是外交部內鬥，再一個就是秦剛有婚外情，二者互相關聯。所謂內鬥，據指秦剛火箭般上升，引起外交部內部嫉妒，甚至引起外交首領，中央對外辦主任王毅不滿。因此，在這種氣氛下，內部有人檢舉秦剛在美國有婚外情。

相關聯的就是情婦傳聞，社交網絡說得有名有姓，女方是鳳凰電視知名主持人、曾經留英的傅曉田。傳她與秦剛相好，並且生下一子。

華盛頓美中關係專家葛來儀對美國之音表示，秦剛被免職很可能因其私生子生在美國令事件變得複雜而讓最高領導人習近平對其失去信心。“我們只能推測。但當然，社交媒體上有相當多的證據表明秦剛有婚外情並有一個私生子。我想也許習近平覺得這個孩子出生在美國可能表明對中國的未來缺乏信心，從而不可接受甚至感到被冒犯。”

香港『亞洲周刊』資深特派員紀碩鳴７月２１日對外稱，秦剛和傅曉田2017年6月相識於意大利駐北京使館的一次活動，秦剛當時以中共外交部助理部長的身份出席了這次活動。2018年，兩人就好上了。

秦剛在哪裡

國際媒體均在追問秦剛下落，但是沒有答案。根據彭博社21日報道，英國外交大臣因為秦剛情況不明，推遲了對華訪問。

任斯坦福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員的政治學家吳國光在為美國之音撰寫的專欄中寫道：“秦剛在哪裡？我的答案是：秦剛在不自由的地方。”

吳國光解釋：“這個不自由的地方，可以具體到留置官員的某個賓館乃至秦城的某間牢房，但也可以泛指中共官場乃至整個中國。在中國，民眾不自由，人們對此深有體會。但是，這也往往造成了一種錯覺，很多人總以為，自己如果進入了體制，爬上了高位，掌握了權力，那就有了自由。正是針對這一點，我要說的是：在這個不自由的地方，你有錢、有權、有地位，都仍然不自由。秦剛在今年6月25日之前固然比之後有所謂自由，但那種"自由"不過是生理意義上的自由，不是政治學意義上的自由。後者是在法律意義上和法律範圍內可以決定自己行為的權利——這樣的自由，你們中共官員有嗎？”

媒體人高新為自由亞洲撰寫的專欄中則稱：“要麼下基層，要麼進秦城，秦剛復出已無半點可能”。

免職

7月25日，在消失整整一月之後，官媒新華社報道，中國全國人大決定免去秦剛的外交部長。秦剛由此成為中國任期最短的外長。

但是，秦剛事件尚未落幕，秦剛為什麼被免職？官方沒有交代任何理由，而且，人大常委會的決定暗示秦剛仍然保留國務委員職位。

秦剛的命運如何，可用他曾經的下級、駐美大使謝鋒的一句話：“讓我們拭目以待。”