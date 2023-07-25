秦剛無理由免職 留下疑點重重

秦剛消失之謎

海外諸多觀察人士的分析沒錯，7月25日，中國全國人大常委會決定免去消失滿月的秦剛的外長職務。但是為什麼拿掉了他的職務，卻不宣布“罪名”？

2023年1月15日，埃及開羅，中國外交部長秦剛與與埃及外長薩邁赫-舒克利（Sameh Shoukry）會談。2023 年 7 月 25 日，中國解除了外交部長秦剛的職務，由他的前任王毅接任，此舉引發了有關中國共產黨精英的個人生活和政治競爭的傳聞。

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全國人大常委會免去秦剛外長的這一決定就這樣留下了許多疑點。最重要的疑問是為什麼免除秦剛的職務？官方沒有交代任何理由，法國資深中國問題觀察家、媒體人哈斯基分析，中國外交部長毫無理由地被解除職務並被其前任替代。

另外的疑問是，假如秦剛有嚴重問題，為什麼沒有經過中紀委通報，而由人大常委會以任免形式處置？第三個疑點，人大常委會在免去秦剛外長職務的同時免去了年齡早已到期的易綱的行長職務，感覺純粹是讓後者“陪綁”，以衝淡秦剛免職一事引發的衝擊。

比照對前國務委員、國務院秘書長楊晶職務的處理，人大常委會對楊晶使用的是“撤銷”，對秦剛使用的則是“免去”，當局對秦剛是“從輕發落”了嗎？

而且，人大常委會免去了秦剛的外長職務，卻沒有免去秦剛的國務委員一職，這是一個更高級的相當於“黨和國家領導人”的職務，按照中共的定義是“副國級”，為什麼？

疑問重重，有分析人士認為，如果中共當局不在未來從速交代秦剛免職的理由，對中共，尤其對中共領導人習近平的形象愈來愈不利。

秦剛現在仍然是中共中央委員，當然，取消中央委員，至少應通過中央全會，或中央政治局會議才能做到，習近平目前似乎不想走得更遠？或者秦剛的問題還沒有做出最後結論？

還有一種看法比較少數，認為秦剛突發重病無法工作的可能性不能完全排除。美國智庫“亞洲社會政策研究所”中國政治專家牛犇分析，由秦的上級，前外長王毅而不是提拔一位副部長取代，表明這是一項臨時決策，“或許是他從大病康復期間的臨時安排，我們無從得知”。

不過，如果秦剛生病，為什麼要遮遮掩掩？華爾街時報分析，健康問題經常被用作高級官員缺席的理由，原重慶市公安局長王立軍本來逃往成都美國領事館尋求庇護未遂，卻被官方宣布為接受“休假式治療”。

第三種看法重提之前社交網絡廣泛傳播的有關秦剛觸雷的理由，包括秦剛火箭般飛黃騰達引發外交部內鬥，美國耶魯大學法學院中國問題專家莫里茨-魯道夫告訴法新社："秦剛的迅速崛起可能引起了中國外交部其他高級官員的不滿”。

於是有了內部人揭發秦剛“婚外情”之說，這樣一來，所謂“內鬥”又和第二個傳言緊密相關，即秦剛與擁有美籍的鳳凰衛視女主持有染，並生下孩子。雖然“婚外情”並不成為中共高官倒台的理由，習氏政權一切都取決於高官是否對其忠誠，但是在如今中美關係緊張，習近平擺出一副與美國決鬥架勢的背景下，這件事有可能被上升到政治高度，即，對黨國的忠誠也就是對領袖的個人忠誠問題；

接下來就要看北京當局是要冷處理這件全世界沸沸揚揚的醜聞，使其逐漸無聲無息，還是把事件升級到“黨紀國法”的地步？秦剛被視為中共總書記習近平親自提拔的“國王人馬”，所謂最年輕的外交部長，結果淪為最短命的外交部長，這對習近平的知人善任提出嚴重的質疑，對其形象的損害自不必說。如果對秦剛展開調查，意味着形象受到損害的習近平決定“刮骨療瘡”，來挽回一點領袖的“英明”？

不過，一些分析人士認為不要過早下結論，牛犇認為“秦剛仍然是國務委員，因此不能斷定他遭到整肅”。但是，魯道夫認為，秦剛突然離開離職表明，“中國共產黨的運作並不像人們想象的那樣穩定和有序。”