通緝者迄今13名家屬被警方查問 惟建制議員兼割席媳婦敢公布內容

香港/國安法

在英美批評香港警方帶走八名以《港區國安法》通緝的海外港人之家屬協助調查後，警方國家安全處人員繼續相關行動，最新被帶走的，是「香港議會」發起人之一的袁弓夷的兩名在港子女及兒媳容海恩。網民對有中資家族背景的建制派立法會議員容海恩亦被帶署調查反應各異，甚至有人指是「做戲」，以贏取警方「一視同仁」的口碑；但評論員吳志森則認為，事件不值得高興，因這確定警方會「騷擾」被通緝者家人，餘下通緝者的在港家人將難以倖免。

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計算袁弓夷三名家人在內，警方共帶走四名懸紅通緝者的13名在港家人協助調查，當中，只有容海恩公開披露被查問情況及內容，其他人均隻字不提，連有否被帶署調查也不會承認，包括容的丈夫袁彌昌，他離開警署時亦拒絕接受訪問。因為根據《國安法》第 63條，配合辦案的任何人或組織均須對案件有關情況予以保密，而容海恩則不單表明支持警方執法，還稱讚警方執法公正，若有袁弓夷行蹤，定會舉報以盡公民責任。

除家人外，警方亦帶走通緝者的關連人士助查，例如由羅冠聰任創會主席 丶現已解散的香港眾志的成員及他們營運的網上平台部分人士，計算所有人在內，在不足一個月的時間，已有21名與「通緝 8人」相關的在港人士被帶署協助調查或被捕。

繼羅冠聰丶蒙兆達丶郭榮鏗之後，因在海外籌組「香港議會」而被警方通緝的袁弓夷，其家人昨(24日)天亦被警方帶署查問。據不同傳媒引述消息指，他們分別是袁的長女袁彌和兒子袁彌昌，以調查他們是否仍與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢往來；至於其兒媳容海恩，則在當天下午於立法會主動披露自己和丈夫袁彌昌是受查者。三人均未有被捕。

袁彌昌曾認與父在美短暫交流

去年夏天已登報與袁弓夷斷絕翁媳關係的容海恩披露，昨早7時許，十多名警員帶同手令到其寓所搜查，包括寓所內的文件。她之後被帶到警署協助追調查近三小時，其間，警方主要查問她與袁弓夷所涉罪行的相關內容及詳情，亦曾詢問她「一些內情」以及袁弓夷的住址電話等，她有盡量解答警方查問，不知道的亦坦認不知，「相信自己是清白」。

她希望，警方儘快緝拿該八人，聲言若知道袁弓夷的行蹤，必定會向警方舉報。至於為何已與袁弓夷脫離關係而仍然需要助查，她表示，相信警方有其考慮，例如與袁彌昌同住等因素。她又說，事件暫時未影響她與袁彌昌的關係。

至於身兼學者和評論員的袁彌昌，在帶署協助調查約八小時後離開灣仔警署總部，他對傳媒提問均是耍手擰頭不回應。

在警方把「通緝8人」的在港家人帶署助查後，網民和記者均不時向警方查問，為何不查問袁的在港家人，質疑是否存在選擇性執法，及至袁彌昌本月19日向傳媒承認，透露早前赴美外游時曾與父親「短暫交流」，但強調未有談論政治，只是閑話家常。經傳媒繼續查問後，警方終在袁彌昌承認有與父親閑聊後採取行動，將袁家三人帶署助查。

袁弓夷昨晚在網上直播時表示，為出席別人婚禮，其長女昨早從洛杉磯返港，入境時已被查問，返回住處後約8時被帶走，下午3時許獲准離開警署。至於次子及其妻子，他估計，二人早已有準備。他認為，警方行動是威脅他停止籌組「香港議會」，但重申不會退縮。

警方回覆傳媒查詢時確認，昨天在港島區帶走一男兩女調查，指他們涉嫌協助在逃人士繼續從事危害國家安全行為。警方重申，相關行動仍在進行中，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。

香港警方本月3日公布，通緝八名身處海外的香港民主派人士，理由是他們涉嫌觸犯《國安法》中的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」丶「煽動分裂國家罪」等罪行，除前述四名有在港家人被查問的通緝人士外，餘下名列通緝名單的四人分別是前立法會議員許智峯丶法律學者任建峰丶美國的香港民主委員會行政總監郭鳳儀，及「攬炒巴」劉祖廸。