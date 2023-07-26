北京拒絕就秦剛被免職發表評論 發言人推擋功夫了得

中國/秦剛

失蹤一個月的秦剛昨天7月25日被中國人大常委會免去外長職務，王毅被重新任命為外長。秦剛依然下落不明，他的名字已從外交部網站消失，但在其他政府網站還有。面對外媒的追問，北京發言人拒絕就秦剛被免職發表評論...

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法新社發自北京的報道說，周三，中國拒絕就前一天，中國前外長秦剛被解職一事發表評論，秦剛的名字已從外交部網站上被刪除。

秦剛一個月來沒有公開露面，周二，在他任職200多天後，被中國全國人大宣布正式免職。

之前，關於這位 57 歲的前駐美大使（2021-2022年）和外長的命運的傳言已持續數周，據說他與習近平主席關係密切。

今天周三下午，多個國際媒體記者追問秦剛的命運。從BBC的視頻可見，中國外交部發言人毛寧被追問的情況：

路透社問，為什麼秦剛被免去了中國外交部長一職？她答，新華社已發布了相關信息，你們可以參考；

法新社問，外交部網站為什麼刪除了所有和秦剛有關的信息？ 她答，外交部網站按規定進行更新；

紐約時報問，秦剛仍是國務委員嗎？如果是，他作為國務委員的職責和角色是什麼？她答，第14屆全國人大第四次會議有關決定和中華人民共和國主席令表述的很清楚；

朝日新聞問，全國人大免去秦剛外長職務的理由是什麼？她答，我沒有可以提供的信息；

一位沒有報媒體名稱的記者重複問，秦剛目前人在哪裡？她答，我們沒有可以提供的信息；

再有一名記者問，你作為發言人，如何評價秦剛擔任外長7個月的工作？她答，我可能不是回答這個問題的合適人選。...

法新社的電稿說，截至周三上午，秦剛原主管部委網站上所有提及秦剛的內容均已刪除。搜索秦剛的名字沒有任何結果，提到他的外交活動的文章鏈接也顯示頁面"不存在或已被刪除"。

然而，秦剛並沒有從互聯網的其他地方消失，他的名字和照片仍然可以在社交網絡、新聞報道和其他官方網站（如中央政府網站）上找到。

7 月初，中國外交部曾以"健康原因"為秦剛的缺席辯解，但隨後便拒絕就其情況提供進一步信息。

在秦剛缺席期間，社交網絡傳音四起，其中包括他與一名香港電視節目主持人有染，讓他丟掉了工作。

美國約翰-霍普金斯大學的中國問題專家洪浩峰（Ho-fung Hung）告訴法新社："體制外的人根本不知道發生了什麼，這個事件表明，中國政治正在變得越來越不可預測和不穩定，儘管它表面上很平靜。