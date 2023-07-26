《南德意志報》：中國的政治生活變幻無常
中國外長秦剛被免職引發德語媒體廣泛議論和猜測。《南德意志報》認為，秦剛被免職顯示，中國的政治生活不可捉摸，而且隨時變幻無常。有人懷疑，中國領導層正在對秦剛進行秘密紀律處分。
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目前還不能完全排除失蹤的秦剛已經病倒的可能性。但如果是這樣，那就更是雪上加霜了。畢竟，這意味着，即使在正常時期，北京也無法進行有序的換班。但如果是在進行紀律審查，秦剛可能面臨更嚴峻的局面。在這種黨內清洗中，幹部有時會消失數月或數年，直到因涉嫌腐敗或其他罪名而被送上法庭。在這麼長的時間裡，嫌疑人會在秘密地點接受審訊，並在無法接觸律師或家人的情況下被迫認罪。王毅再任外長可能會試圖給人一種連貫性的印象：在擔任外長十年後，他建立了廣泛的可以利用的關係網，而作為中國共產黨的外交政策代表，他也在繼續培養這一關係網。與美國的關係可能仍然是一個優先事項。在沉寂數月之後，最近幾周，尤其是在秦剛的幫助下，兩個大國之間的直接會談得以重新啟動。
德國蘇爾出版的《自由之言（FREIE WORT）》問道：什麼樣的國家，連外長都可以在突然被解職之前從公眾面前消失得無影無蹤？秦剛究竟遭遇了什麼，世人可能永遠不會知道。但可以肯定的是，可靠性和透明度並不完全是中國可以用來為自己做廣告的美德。
巴伐利亞媒體集團驚嘆：“就這麼消失了”。該媒體表示，中國政府以快速對付對手而聞名。共產黨的反對者往往來自自己的隊伍內部。然而，外交部長的更換是史無前例的。這位外交官缺席一個多月後，在沒有任何解釋的情況下被免職。但為什麼習近平主席要解僱他最忠實的追隨者呢？謠言四起。目前尚不清楚秦剛的遭遇是否會被知曉。不管怎樣，換人的計畫應該沒有花費很長時間。
瑞士廣播電台認為：秦剛被免職顯示了中國權力高層的動蕩不穩。秦剛被視為是習近平的親信。他被免職因此引發了更多疑團。而王毅復任外長並在秦剛缺席期間已代理其職務。一些中國問題專家認為，這顯示了秦剛失蹤引發的騷亂之後中國領導層恢復穩定的願望。