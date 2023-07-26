《南德意志報》：中國的政治生活變幻無常

秦剛消失之謎

中國外長秦剛被免職引發德語媒體廣泛議論和猜測。《南德意志報》認為，秦剛被免職顯示，中國的政治生活不可捉摸，而且隨時變幻無常。有人懷疑，中國領導層正在對秦剛進行秘密紀律處分。

2023 年 3 月 7 日，北京，中國外交部長秦剛在中國全國人民代表大會（人大）年會期間舉行的記者招待會上回答有關台灣的問題時宣讀了中國憲法。秦剛目前已被官方解除了外長職務。

廣告 繼續瀏覽後續

目前還不能完全排除失蹤的秦剛已經病倒的可能性。但如果是這樣，那就更是雪上加霜了。畢竟，這意味着，即使在正常時期，北京也無法進行有序的換班。但如果是在進行紀律審查，秦剛可能面臨更嚴峻的局面。在這種黨內清洗中，幹部有時會消失數月或數年，直到因涉嫌腐敗或其他罪名而被送上法庭。在這麼長的時間裡，嫌疑人會在秘密地點接受審訊，並在無法接觸律師或家人的情況下被迫認罪。王毅再任外長可能會試圖給人一種連貫性的印象：在擔任外長十年後，他建立了廣泛的可以利用的關係網，而作為中國共產黨的外交政策代表，他也在繼續培養這一關係網。與美國的關係可能仍然是一個優先事項。在沉寂數月之後，最近幾周，尤其是在秦剛的幫助下，兩個大國之間的直接會談得以重新啟動。

德國蘇爾出版的《自由之言（FREIE WORT）》問道：什麼樣的國家，連外長都可以在突然被解職之前從公眾面前消失得無影無蹤？秦剛究竟遭遇了什麼，世人可能永遠不會知道。但可以肯定的是，可靠性和透明度並不完全是中國可以用來為自己做廣告的美德。

巴伐利亞媒體集團驚嘆：“就這麼消失了”。該媒體表示，中國政府以快速對付對手而聞名。共產黨的反對者往往來自自己的隊伍內部。然而，外交部長的更換是史無前例的。這位外交官缺席一個多月後，在沒有任何解釋的情況下被免職。但為什麼習近平主席要解僱他最忠實的追隨者呢？謠言四起。目前尚不清楚秦剛的遭遇是否會被知曉。不管怎樣，換人的計畫應該沒有花費很長時間。

瑞士廣播電台認為：秦剛被免職顯示了中國權力高層的動蕩不穩。秦剛被視為是習近平的親信。他被免職因此引發了更多疑團。而王毅復任外長並在秦剛缺席期間已代理其職務。一些中國問題專家認為，這顯示了秦剛失蹤引發的騷亂之後中國領導層恢復穩定的願望。