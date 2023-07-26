外交部網站擦去秦剛 歷任外長沒有秦外長

秦剛消失之謎

清洗才剛剛開始，秦剛“軟着陸”應該是假象，從中國外交部網站擦去秦剛任職七月的所有痕跡似乎可窺一斑，甚至在外交部網站“歷任外交部長”一欄，也沒有了秦剛的大名。

2023年2月21日，中國外交部長秦剛在出席全球安全倡議蘭亭論壇時向代表團致意。 中國已解除秦剛的外長職務，由其前任王毅接任。

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周二中國全國人大常委會使用“免去”秦剛外長的措辭而不是“撤銷”，加之沒動秦剛國務委員職務，在加上對秦剛免職沒有交代任何原因，讓外界的反應莫衷一是，有人以為這或許意味着對秦剛“寬大處理”。

免職次日，7月26日星期三，中國外交部仍對解除秦剛外長一職沒有給出任何解釋，但是，秦剛的名字已經在外交部官網全面消失。也就是說，這位2022年年底任職外交部長的秦剛，莫名失蹤一個月，7月25日被全國人大常委會解除職務後，外交部正在消除他的所有蹤跡。

最奇怪的是外交部官網“歷任外交部長”一欄，從周恩來直至王毅，大名俱在，就是少了一個秦剛，好像秦剛擔任了7個月的假外長。

這一手法在文革時盛行，1968年，為了突出毛澤東繼承人林彪地位，把毛澤東與朱德1928年“井岡山會師”改寫成“毛林會師”，報上還刊出一幅新出爐的大型油畫『井岡會師』，畫面上，毛揮手指方向，林彪緊跟。

還有一張著名的照片，毛澤東、劉少奇、朱德到機場送周恩來赴蘇聯參加十月革命47周年慶祝活動，劉少奇被打倒後，在照片中被抹去。

不過，現在到底是英特網時代，外交部網站秦剛被消失，社交網絡上的相關文章，以及其他政府網站尚可尋到秦剛的活動蹤跡和照片，看來“擦不勝擦”，黨無法讓這個名字徹底消失。

一些分析認為外交部清除秦剛痕跡是秦剛完蛋的信號。法新社援引分析指出，“外交部擦去所有有關秦剛的內容，似乎表明他已經落馬”。

漢學家畢曉普在他的通訊『中國主義』（Sinocism）中寫道：“如果是一位剛剛病倒的受人尊敬的同志，我認為他們不會這樣做”。