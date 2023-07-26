日本官房長官：將與包括王毅新外長在內的中方緊密溝通

日中/政治

日本內閣官房長官松野博一在26日的記者會上，在被問及中國解除秦剛外交部長一職，由王毅兼任外長的想法時表示：“日本政府無法回答中國的人事問題”。但是他表示：將繼續謀求與包括王毅在內的中方所有層級密切溝通。

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他說：“在與中國的關係上，我們將堅持我們應該堅持的，強烈要求中國採取負責任的行動，針對諸多懸案進行切實的反覆對話，並在共通的課題上合作，在雙方的共同努力之下，構築日中建設性的、穩定的關係，這是十分重要的。”

此外，他重申，圍繞日本政府在今年夏天將福島第一核電站的處理水排海的計畫，將繼續強烈要求中國方面基於科學依據進行討論。

而日本外相林芳正7月25日在記者會上表示：14日在印度尼西亞與中共中央政治局委員、中國外交最高負責人王毅會談之際，與王毅“在重新啟動包括首相、外相層級在內的日中韓交流程序達成了共識。”他還表示：為了儘快實現三國首腦會談， “我們希望在三個國家的工作層面上進行充分的研究”。

日中韓首腦峰會從2008年開始基本每年在三個國家輪流舉行，但於2019年12月在中國召開後再沒有舉行，除了新型冠狀病毒感染的蔓延之外，日韓關係因戰時日本強征朝鮮半島勞工訴訟在韓國的判決等問題迅速降溫，使三國峰會暫時中斷。

而目前三國峰會的輪值主席國韓國力爭年內舉行首腦峰會，日中也對此表示支持。林芳正在印尼首都雅加達除與王毅會談之外，13日還與韓國外長樸振舉行了會談，表示支持韓國在重啟日中韓首腦峰會於年內召開所作出的努力，目前日中韓三國都在為首腦峰會在年內舉行進行準備。