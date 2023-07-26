法國經濟部長勒梅爾將訪問中國推介法國"競爭優勢"

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法國經濟部長布魯諾·勒梅爾將於7月28日至31日訪問中國。據法國財政部周三(7月26日）透露，訪問期間，勒梅爾將向中國電動汽車製造商比亞迪總裁推介法國"競爭優勢"。法國財政部稱，勒梅爾在與中國官員會談中不會談及"秦剛神秘被撤職"事件，財政部稱："這是中國內部事務。"

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法新社報道，法國財政部在勒梅爾訪華前舉行的新聞發布會上稱，法國"向中國企業投資敞開大門"。經濟部長勒梅爾此次訪華將參加第九次"法中高層經濟金融對話"。2013年啟動的"法中高層經濟金融對話"，是法國和中國之間的高級別經濟金融合作機制。該對話旨在促進法中兩國之間的經濟交流與合作，加強雙方在貿易、投資、金融等領域的合作關係，推動經濟合作的深入發展。

法新社援引同一消息來源稱，目前比亞迪和美國的特斯拉都在考慮在歐洲建設新的工廠，"法國對中國生產的汽車非常滿意，也希望其中一些汽車能在法國生產"。

據財政部稱，勒梅爾預計周六在北京與中國官員舉行工作會議，並將於下周一前往深圳，“勒梅爾將同一些與法國經濟關係熱絡的中國企業家會面，他也希望與其他中國企業建立並發展關係”。

中國電動汽車巨頭比亞迪總裁王傳福表示，"希望邀請法國經濟部長會面""。

法國財政部強調："法國希望能夠吸引國際投資，同時能吸引對環保轉型所需技術及產品有需求的國家"；法國經濟部長勒梅爾也不斷強調"法國的競爭優勢"。

除了比亞迪外，勒梅爾還將會見中國企業家、XTC（雄鷹轎車）創始人之一楊金紅（Yang Jinhong）。楊金紅在五月份與奧拉諾（Orano）宣布。作為中國新能源汽車製造商，XTC專註於電動汽車和新能源汽車技術的研發和生產。今年5月，楊金紅與法國的Orano（前稱阿海琺）宣布，在敦刻爾克進行重要的電池投資項目。

在預定於周六在北京舉行的工作會議上，勒梅爾將與中國官員討論多項議題，除了應對氣候變化以及國際金融體系改革，也會談及雙邊關係議題，如減少法國對華貿易逆差等。據財政部的數據，2022年法國對華貿易逆差達到530億歐元。

關於中國外交部長秦剛神秘撤職事件，法國方面明確表示，在勒梅爾與中國官員會談上"不會被提及"。

法國財政部對秦剛失蹤一個月及撤職一事表示："這是中國內部事務。"