美國務卿布林肯希望與新外長王毅保持良好合作

中國/美國

為應對中國在太平洋地區日益增加的影響力，美國國務卿布林肯於7月26日周三在湯加出席新美國大使館落成典禮，他表示期望與中國新外長王毅保持良好合作。

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面對中國在太平洋地區日益增長的影響力，美國國務卿布林肯周三抵達湯加群島，在首都努庫阿洛法參加新美國大使館落成典禮。

此前秦剛在出任中國外交部長不到一個月後被突然免職，現在王毅擔任新的中國外長，對此美國國務卿布林肯表示認識王毅已經10多年了，曾多次與王毅見面，並希望能像過去一樣和他保持良好合作。

法新社指出布林肯強調用負責的方式管理美中雙邊外交關係，而且遵守承諾非常重要。

美國國務卿布林肯是第一位到訪湯加群島的華盛頓高級官員。

湯加群島是一個太平洋小國，新的美國大使館於五月在湯加首都努庫阿洛法運營。湯加總理索瓦萊尼對出席落成典禮的美國國務卿布林肯表示，這證明了我們的夥伴關係日益加強。

擁有約10萬居民的湯加群島是華盛頓在太平洋與北京展開角力的最新目標。

值得關注的是，近期北京與坐落在湯加以西的所羅門群島簽署了一系列協議，其中一項協議規定到2025年加強中國在這個發展中小國的警力部署。今年二月，美國在關閉 30 年後重新開放的駐所羅門群島的美國大使館，美國還計畫該在地區的瓦努阿圖和基里巴斯群島開設大使館。

自二戰以來，美國成為太平洋地區的強國，目前該地區已成為各國在貿易、政治和軍事等方面影響力日益增加引發競爭的地區。

中國正在通過協議或合同等不同方式加速在太平洋地區里部署。

美國國務卿布林肯在湯加重申美國願意解決太平洋島嶼所面臨的問題，特別島嶼容易受到氣候變化和非法捕魚的影響。