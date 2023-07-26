美聯儲宣布加息25個基點 達到22年來最高水平

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美國聯邦儲備委員會周三(7月26日）結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布加息25個基點，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，達到2001年以來最高水平，符合市場此前預期。美聯儲主席鮑威爾表示，通脹已經有所緩和，但距離回到2%目標仍有很長的路要走。

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這是去年3月以來美聯儲第11度加息。

美國勞工部本月稍早時公布，全美6月消費者物價指數（CPI）年增3%，創2年多來新低，且低於市場預期。但反映房租、保險等費用的核心通膨仍偏高。

美聯儲在貨幣政策會議後發表的聲明指出，近期指標顯示經濟活動一直以適度的速度擴張，就業增長強勁，失業率保持在低位，但通脹居高不下，政策制定委員會仍高度關注通脹風險，堅定致力將通脹恢復到2%的目標。

美聯儲主席鮑威爾表示，通脹已經有所緩和，但距離回到2%目標仍有很長的路要走，可能要到2025年才能回落至2%，他並指核心通脹仍然相當高，希望看到下降，需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。

鮑威爾表示，9月會議上可能再次加息或維持利率不變，這要取決於數據，而距離9月會議仍有8個星期，會研究期間的所有數據。

鮑威爾表示，美聯儲沒有就未來會議的貨幣政策作任何決定，包括每隔一次會議加息，強調將逐次會議作決定。

鮑威爾並認為，美聯儲今年不會減息，他指出需要結合通脹水平和下降速度判斷何時減息，可能會在繼續量化緊縮的同時減息。