習近平回信香港中學促愛國 論者料愛國教育在港將加強 家長可能「用腳投票」

中國/香港/政治

中國人大常委會審議了包含加強港澳台人民認同的愛國主義教育法草案不足一個月，國家主席習近平回信香港的培僑中學學生，指港人素來愛國愛港，寄語學生「厚植家國情懷，錘鍊過硬本領」，以建設香港和實現民族復興。評論員劉銳紹認為，這是北京感覺到凝聚力不足而作出的例行公事，但因為香港的教育機器已受掌控，相信其洗腦作用會在一定程度上收效；傳媒人李錦洪則憂慮，會有更多家長「用腳投票」，移民外國以便子女在心儀制度中接受教育。

廣告 繼續瀏覽後續

習近平2018年亦曾回信香港警隊開設的「少年警訊」成員，但規格不及回信傳統左派的培僑中學。前者是讓寫信的「少年警訊」26名成員到中央駐香港聯絡辦公室大樓接受時任主任王志民轉交的回信，後者是由現任中聯辦主任鄭雁雄昨(25日)天親到學校朗讀覆函，並由香港署理特首丶政務司長陳國基和中聯辦副主任盧新寧陪同出席。

內容方面，習近平本月24日的覆函更加直接鼓吹愛國主義教育。他在主體開後便表明，「愛國主義是中華民族精神的核心」，港人素來愛國愛港，而這是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎。他希望學生知行合一，了解國際局勢和中國國情，「 厚植家國情懷，錘鍊過硬本領，早日成長為可堪大任的棟樑之才，為建設美好香港丶實現民族復興積極貢獻力量。」

習近平覆函是因應培僑高一年級學生上月下旬來信談及參與在韓志願軍烈士遺骸歸國安葬儀式和跟「天宮」航天員互動的體會而作出，對學生因參加上述活動而深刻體會作為中國人的自豪和香港年輕一代的擔當，習近平感到很欣慰。

正在東盟三國訪問的李家超其後亦作出回應，指香港政府必定會推動和加強愛國主義和國民教育，培養青年成為愛國愛港和具正向思維的新一代。親北京的《大公報》和《文匯報》今天均以頭版加內版報道事件，並配以社評砥礪學生愛國；而親建制的《星島日報》和《明報》亦有報道，《星島》同時配上題為《習近平緊盯香港愛國教育 寄語學子報效國家》的社論。

時事評論員劉銳紹向本台指出，領導人回信在中國是一種有需要時的選擇，可視作適當時候的例行公事，而習在回信中強調愛國主義教育，反映他感覺到凝聚力不足，而他早前對少年警訊的覆函和已故總書記趙紫陽回信大學生，均沒有直接談及愛國。

他續稱，香港的教育機器，由人事到內容現時已完全受到控制，可以預見，今後的思想教育會更加牢固，內容會偏向官方丶宣傳口徑，他形容為「牢腦教育」，相信長遠而言，官方一定可以取得效果。

他估計，家長會對這種教育方式有擔憂或抗拒，走不了的，只能逆來順受；另一做法是以家庭教育作平衡，這可在一定程度上降低其副作用，但家長會做得十分辛苦。

資深傳媒人李錦洪今早在他主持的網上新聞節目中指出，港府一定會加強相關愛國教育，尤其是教育局，這是無可厚非的，但若過於強調愛國主義，甚至變成行政指令，這必然會令部分家長反感，但家長又「無得揀」，能夠選擇的，便是找一些更加適合子女發展和受教育的地方，選擇「用腳投票」。