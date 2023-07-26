華換外長：白宮指不改與中方深化溝通 有論者指習近平權力和路線未受影響

中國/政治

中國突然撤換外交部長秦剛，破格地由已轉任中央外事工作委員會辦公室主任的王毅「回鍋」再當外長，美國白宮發言人表示，事件不會改變任何事情，包括美方致力深化與中國的溝通，防止出現誤解或誤判這一點。時事評論員劉銳紹亦認為，事件無損提升秦剛的中國國家主席習近平的權力，更不會令他尷尬，遑論會影響他的政策，故此王毅再任外長不會影響中國的外交政策。

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白宮發言人珍皮埃爾 (Karine Jean-Pierre)當地時間周二(25日)回應中國外長變動會如何影響美中關係時表示，有關安排是中國的內部事務，不會改變任何事情。她又說，事件亦不會影響拜登總統與中國主席習近平未來的見面或通話，強調拜登已表明會很快與習近平通話，但目前未有相關公布。

同日較早前，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）亦表明，誰當中國外長是中國的決定，而國務卿布林肯（Antony Blinken）已多次與王毅見面，美方將繼續與王毅及其他中國官員接觸，相信維持溝通渠道至關重要。

美聯社亦引述一名匿名美國官員表示，不相信秦剛被免職會對中美關係產生重大影響。另外，在奧巴馬政府任內出任專責東亞事務的助理國務卿羅素認為，秦剛失勢與他破格晉陞同樣令人意外及突然，兩者都歸因於中國領導人，今次事件將被視為高層判斷失誤。

評論：皇帝不會尷尬 北京將公布秦剛罪狀及處理方法

不過，出身傳統親京報章的時事評論員劉銳紹向本台表示，事件不會動搖習近平的集權，因為事件雖然傳言與外交部內的人事傾軋有關，但未見有反習力量浮現；他亦不認為習近平會因為揀選之人下馬而像外傳般感到尷尬，因為在一個「皇帝」心裡，他既已大權在握，所作決定亦屬英明神武。劉又說，習近平的人事任免其中一個規則，是把官員調往該人不熟悉的部門或系統，令該官員更忠誠地執行其政策。

劉銳紹強調，現時中國任何政策，包括外交政策，都是由習近平決定，某一部門出事亦不會影響其政策，即使有評論估計王毅回朝會易響中國會更側重中俄關係或日韓等東亞關係，也跳不出習近平政策的大框框。他相信，王毅雖然可能在一些政策執行上有微調能力，但不可能與習討價還價；由此再猜度王毅再任外交部長會否是一個過渡安排，意義不大。

另外，英國路透社引述美國華盛頓史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，由王毅再出任外長做法理性，反映中方希望傳達一種穩定及可信的感覺，中方需要選擇一個資深丶權威及無可挑剔的人當外長。美國喬治城大學中國研究專家偉德寧（Dennis Wilder）亦有同感，指王毅的重新任命是一個最安全的選擇，可確保中國外交政策的連續性。

57歲的秦剛是中國史上任期最短的外交部長，在位七個月便被人大常委會提前一個月舉行會議來免除其外長職務，但常委會未有提及他的國務委員身分。記者出身的中國事務評論員王劍在網上節目中表示，預計北京下一步會公布秦剛所犯何罪和如何處置他，現時未除掉他的國務委員身分，應是習近平未有決定。

至於現年69歲的王毅在卸任兩屆外長後又再重新走馬上任，是中國歷史上前所未見的外交人事安排，亦是繼錢其琛之後，再次有政治局委員兼任外長。