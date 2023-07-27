應對中國 美國將在巴布亞新幾內亞部署海岸警衛隊艦艇

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美國防長奧斯汀7月27日到訪巴布亞新幾內亞，承諾派遣一艘美國海岸警衛隊艦艇，應對中國在印太地區的影響力。

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美國防長奧斯汀到訪太平洋島國巴布亞新幾內亞，於7月27日在記者會上宣布按照兩國此前簽署的《防務合作協議》，一艘美國海岸警衛隊艦艇將在8月抵達，他強調兩國對非法捕魚和販運等方面展開海上執法合作，要深化兩國防務關係。

不過，美國防長奧斯汀指出美國不尋求在巴布亞新幾內亞建設一個永久軍事基地。

法新社指出，這顯示美國近年來重視加強與太平洋島國的合作，要在該地區抗衡中國影響力的擴張，同時減少對太平洋島國獨立的擔憂。

此前美國國務卿布林肯在今年5月到訪巴布亞新幾內亞，兩國簽署了《防務合作協議》為期15年，旨在“加強兩國防務關係，應對共同的安全挑戰”，該協議允許美國使用巴布亞新幾內亞的六個飛機場和港口，並且要進行聯合訓練。

另外《日經亞洲》消息，美軍獲准使用該國的機場和港口，主要是為給飛機和船隻添油，美國也在考慮在這些地方儲存物資和設備等。

本次美國防長奧斯汀到訪巴布亞新幾內亞也是首位在任內訪問該國的美國防長。