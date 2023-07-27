秘不發喪 從火箭軍副司令吳國華神秘死亡說起

火箭軍副司令神秘之死與秦剛謎團

火箭軍是中國領導人習近平手中的“大國利劍”，是掌管中國核武器洲際導彈的戰略兵種，但也可能是讓習近平特別失望的一支神秘部隊。今年以來，從總司令到副總司令，出事的傳聞甚多。尤其副司令吳國華，三周來死訊頻頻，當局就是不確認。傳得最多的，是說他自殺。

2015年12月31日，在火箭軍成立大會上，中國國家主席習近平在北京給火箭軍司令員魏鳳和（前中）和火箭軍政委王家勝（前右）授軍旗。2023年五月以來，有關火箭軍將領涉及貪腐和泄密的醜聞傳聞不斷。

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然而今天總算有一個中國媒體澎湃新聞報道了吳國華的消息，從網上可看到文章提要：“澎湃新聞記者從吳國華中將親友處獲悉，火箭軍原副司令員吳國華中將，因病醫治無效，於2023年7月4日在北京逝世，享年66歲。”

現在再進入澎湃新聞網站，很難找到這條消息，網絡上標題和提要尚存，點開澎湃新聞標題，進去卻是一片空白，只留下“文章已下線”幾個字，詭秘之極。難道這一消息讓管理部門不安，甚至恐慌，或者得到上級指示，不得公開報道？不得而知。

但是27日網上流傳着一份“吳國華同志治喪辦公室”7月25日發出的極簡“訃告”，訃告說吳國華“因病於2023年7月4日在北京逝世”，遵照家屬意願，喪事從簡，遺體送別儀式定於2023年7月30日上午9時，在八寶山殯儀館東禮堂舉行。在訃告旁邊，還有一張應該是家人設立的靈堂照片，看起來非常簡陋，只有兩隻花圈。

吳國華已逝21天，官方至今不肯公布詳情，“訃告”也未得到官媒報道，有待確證，這無疑強化了這位將軍之死的神秘性。因為先有台灣媒體7月6日報道說，吳國華死於自殺，解放軍卻將其死因改為“腦溢血猝死”。

引發爭議的原因是最近以來熱傳火箭軍多名高級將領涉及貪腐或泄密被“連鍋端”的傳聞，據中國海軍司令部前中校參謀、旅居美國的姚誠推特爆料，火箭軍現任司令李玉超上將因其留學美國的兒子涉嫌出賣情報，6月26日在辦公室開會途中被帶走調查。

香港明報7月13日也報道，火箭軍確實出事了，多名高級將領涉及貪腐或泄密案，之所以消息四傳，原因是火箭軍司令李玉超缺席了6月底的軍銜晉陞儀式。事件也涉及現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、曾任火箭軍副司令的張振中，以及現任火箭軍副司令員劉光斌。

但是北京當局一直在營造一種公開的秘密，不說明，不證明，全世界吵翻了天，我自巋然不動，大有紙也能包住火的雄心。就像這次的秦剛外長事件被隱瞞了整整一月之久一樣，最後解除了他的外長職務也不說原因。之前關於秦剛外長突然失勢的傳聞很多，其中一個據稱他在駐美大使任內未能阻止李玉超之子泄密有關。

根據中央社7月27日報道，吳國華的死訊周四晚間發布後，迅速登上中國網絡熱搜，但相關媒體發布消息下方的評論區，同時改為先過濾才發表的“精選模式”，以屏蔽網友的評論。

從澎湃新聞“消失”的報道和網上流傳的“訃告”來看，吳國華已死應確鑿無疑，但死因不詳。而關於其自殺的傳聞甚囂塵上。另外，吳國華與涉及火箭軍高級將領的案子有多深的聯繫，目前也無從得知。

原中央警衛局局長王少軍遲到的死訊與秦剛事件

不過，吳國華之死讓人很容易聯想到7月24日才公布的原中辦副主任兼中央警衛局局長王少軍之死，他是在死了三個月後，新華社才發出死訊，消息極簡短，顯得很敷衍，但一句“為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻”算是蓋棺論定。但分析人士總懷疑這裡面有難言的重大隱情。被視為“中南海侍衛長”的警衛局長，深諳高層重大機密，曾傳出習近平上台後幾易其人。

為什麼人死了三個月才能報，而不是立刻就發訃告，像正常情況下應該做的那樣？有些分析人士將此與當年毛澤東欽定的接班人林彪之死相比，1971年9月13日，林彪乘坐的專機“墜落”蒙古溫都爾汗後，當局嚴密封鎖消息，但小道消息很快擴散，中共當局1973年才正式對“黨內黨外”公布。有分析認為，林彪黨內人脈極深，軍中網絡交織，各級將領多為其從前栽培的下級，而毛已入昏聵之年，毛周擔心林彪事件帶來強大衝擊，動搖政權，故將事件拖延再拖延，直到非公布不可。林彪之死，拉響了毛氏政權沒落的序曲。

剛剛發生的秦剛事件，處理過程也非常地詭秘，秦剛整整神隱一個月，外國記者每每追問，外交部都以無可奉告敷衍，甚至以去外交部網站查詢這樣的話術來搪塞，直到25日，全國人大常委會臨時開會，緊急免去秦剛外長職務，也沒有提半句免職的原因。

秦剛事件留下的疑點很多，海內外紛傳各種傳聞，至少，作為習近平親自提拔，二十大後新晉親信的秦剛落到如此地步，引發人們對習近平個人領導力的巨大懷疑，更不要說把黨國的黑暗運作在全世界面前暴露無遺。紐約城市大學政治學教授夏明評論：“我認為秦剛被免職是重大事件，露出王朝末年的氣息---亂了方陣，亂了軍心，讓外界對習外交甚至習一尊產生懷疑。”

26日，中國外交部網站清除了所有有關秦剛的內容，而且連“歷任外長”都不算了。27日，多位觀察人士注意到，昨天消失的秦剛又以“秦剛國務委員兼外長”身份出現在“資料部分”。這是什麼意思？美國智庫“亞洲社會政策研究所”中國政治專家牛犇分析，大概這樣吧，1，秦剛正在被調查；2，秦剛重病；3，網站出了故障。

秦剛不是外長了，疑問還在，秦剛在哪裡，在某地被隔離審查，還是自由身，在某醫院治病，甚至有人懷疑秦剛是否在世。

中共黨國的這種人死了秘不發喪、人活着被失蹤被神隱手段處理對手對頭或異議人士的方式涉及的人很多。有人分析，正像毛晚年昏聵失控，這種陰暗的、極不透明的專製做法，往往是表面強大的政權內里已千瘡百孔的時候。不過，二十大開啟第三任的習近平看起來如日中天。