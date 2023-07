美國情報機構報告：中國向俄羅斯提供軍用裝備用於烏克蘭戰爭

美國/中國/俄羅斯/政治

根據美國情報機構周四發布的報告稱,中國對俄羅斯的經濟支持"影響了"西方在俄羅斯入侵烏克蘭後實施制裁的效果。報告稱,中國向俄羅斯提供軍事技術,以用於烏克蘭戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道,這份由民主黨議員公布的文件稱,自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來,中國成為俄羅斯更加重要的經濟合作夥伴。北京通過各種經濟支持機制,使西方對俄羅斯的制裁效果"打了折扣",並限制了對俄羅斯出口進行的控制。

根據這份非機密情報報告,中俄雙邊貿易中,以人民幣結算的份額有所增加,兩國金融機構正在擴大對國內支付系統的使用。 此外,中國增加進口俄羅斯能源後出口,包括取道歐洲管道的天然氣。以人民幣結算是繞過國際金融系統的一種方法。最後,根據報告,北京可能向莫斯科提供了一些既可用於民用又可用於軍用的裝備,這些裝備被用於烏克蘭戰爭,儘管“很難估算中國提供給俄羅斯支援的規模”,從未公開譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵的中國對俄羅斯的支持,使其繞過西方制裁和出口管控。

報告稱,"儘管存在國際制裁和出口管制,但中國正在提供一些軍民兩用技術,莫斯科軍方利用這些技術,繼續在烏克蘭進行戰爭"、"海關記錄顯示,中國國有國防公司向受制裁的俄羅斯政府擁有的國防公司,運送導航設備、干擾技術和戰鬥機零部件。"

西方國家對俄羅斯祭出的制裁措施還包括凍結俄羅斯的資產,以及凍結俄羅斯中央銀行的資產。經濟制裁還涉及對俄羅斯的進口和出口進行限制。例如,歐盟禁止了對俄羅斯原油的進口。

這份國家情報總監辦公室(Office of Director of National Intelligence,ODNI)所進行的評估,由美國眾議院情報常設特別委員會發布(United States House Permanent Select Committee on Intelligence,HPSCI)。