美意首腦白宮會 意大利是否宣布退出一帶一路受關注

意大利與一帶一路

美國總統拜登27日星期四在白宮熱情款待來訪的意大利總理梅洛尼，拜登感謝梅洛尼對烏克蘭堅定不移的支持，並鼓勵意大利與中國拉開距離。梅洛尼能否宣布退出北京主導的“一帶一路”倍受關注。

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梅洛尼的政黨2022年9月贏得立法大選時，拜登曾對這個曾被視為新法西斯黨的勝利公開表示憂慮。不過，擔任總理已十個月的梅洛尼，以其支持烏克蘭抵抗俄羅斯的堅定立場贏得了華盛頓的信任。

拜登在白宮著名的橢圓形辦公室接待梅洛尼，此前，雙方先對媒體發表了簡短的講話。拜登盛讚意大利作為北約盟國扮演的重要作用，尤其肯定羅馬對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的強有力支持。

從白宮來看，美意領袖會面，這是為了“重申美意兩個北約盟友的牢固的雙邊關係”，而這一密切的關係特別體現在美軍在意大利擁有五個重要的軍事基地。

梅洛尼則讚揚美國與意大利歷史上以及當下密切而緊密的關係，她說，無論什麼傾向的政黨執政，意大利與美國的關係堅如磐石。梅洛尼表示她將與拜登討論貿易與經濟。

意大利明年是七國集團主席國，拜登希望與梅洛尼商討大西洋兩岸如何共同應對中國。其中最重要的議題是“一帶一路”。與中國激烈競爭的美國，希望說服歐洲夥伴與北京拉開距離。不過，兩位領導人不會當著媒體的面討論如何共同應對中國這一複雜的議題。

但此事對意大利甚為微妙。羅馬已經表示，已做好脫離一帶一路的準備。意大利是七國集團唯一一個於2019年宣布加入北京一手主導的“一帶一路”龐大計畫的成員國。

但是羅馬當局不希望公開挑戰中國，以免遭到來自北京的經濟反擊。意大利方面表示，意大利希望與中國有一個“平衡的關係”以及“負責任的對話”。

在記者詢問美國是否支持意大利退出一帶一路時，白宮發言人科比表示，這屬於意大利的主權決定，要由意方來說明，拜登尊重意大利的決定。但科比補充說，但越來越明顯的是，世界上越來越多的國家已經看到了風險；坦率地說，在這方面與中國的經濟夥伴關係缺乏回報，在非洲也是如此，這是這些國家必須做出的決定。

科比還表示：“我們已經創建了一個替代方案，即總統去年在七國集團峰會上宣布的『全球基礎設施和投資夥伴關係』，這是一個很好的選擇，並且正在獲得一些關注。因此，我們將繼續對此進行投資，並繼續鼓勵我們的合作夥伴也這樣做。”