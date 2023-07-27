2023年7月可能是有史以來最熱月份 古特雷斯稱"全球沸騰時代到來"

聯合國/氣候變化/酷暑/亞洲

世界氣象組織周四(7月27日）宣稱，根據歐盟哥白尼氣候變化服務局的數據，2023年7月"極有可能是有史以來最熱的月份"。聯合國秘書長古特雷斯警告，地球已進入"全球沸騰時代"。另外世界氣象組織發布報告稱：亞洲氣候變化影響在加劇。美國總統拜登周四表示，氣候變化導致的氣溫飆升構成生存威脅。

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法新社報道，今年7月前3周已記錄到高於其他任何時期的全球均溫，世界氣象組織、歐洲聯盟氣候監測機構"哥白尼氣候變化服務中心數據庫"（C3S）都表示，2023年7月"極有可能"成為1940年代紀錄以來最熱的月份。

希臘部分地區山火蔓延，加拿大同樣遭受了可怕的洪澇災害，而南歐、北非、美國南部以及中國部分地區面臨歷史性的高溫酷暑，中國更是剛剛遭受了超強颱風杜蘇芮的侵襲；紐約也面臨今年夏天的首次酷暑警報，空氣濕度加重了悶熱的感覺，預計周五最高氣溫將達到42°C度。人為造成的全球暖化現象正在各地顯現。

聯合國秘書長古特雷斯周四就7月全球氣溫創下新高發表聲明，他形容全球變暖的時代結束，"全球沸騰的時代已經到來"。古特雷斯呼籲各國必須立即行動，採取積極措施才能夠避免災難發生，各國要加快凈零排放日程，加速從化石燃料向可再生能源過渡。古特雷斯並呼籲發達國家必須兌現每年向發展中國家提供1000億美元氣候支持的承諾。

另外，美國總統拜登周四表示，氣候變化導致的氣溫飆升是生存威脅，他指出，美國每年有600人死於高溫。拜登稱，任何人都不能再否認氣候變化的影響。拜登還宣布加強工人與高溫相關安全規則的措施，以及為天氣預報服務提供額外資金。

另外，世界氣象組織周四發布的《2022年亞洲氣候狀況報告》顯示，亞洲極端天氣和氣候變化的影響在加劇，2022年，亞洲洪水和乾旱交替發生，摧毀了人們的生活、破壞了人們的生計。融冰和冰川融化以及海平面上升預示着未來會有更大的社會經濟破壞。

報告顯示，2022年，亞洲發生了81起與天氣、氣候和水相關的災害，其中83%是洪水和風暴事件。5000多人因此喪生、5000多萬人直接受災，經濟損失超過了360億美元。此外，亞洲大部分乾旱地區經歷了嚴重的塵暴。亞洲西部的多起嚴重塵暴事件影響了該地區民眾的生活。

報告稱，2022年，亞洲許多地區都經歷了比常年更乾燥的條件和乾旱。中國尤其遭遇了長期乾旱條件，這影響了可用的水量和電力供應。乾旱影響了中國許多地區，據估計，造成的經濟損失超過了76億美元。