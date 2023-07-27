24國大規模民調：2/3受訪者負面看待中國

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美國智庫組織皮尤研究中心周四(7月27日）公布一份全球24國的大規模民調顯示，2/3受訪者對中國抱持負面看法。不喜歡或非常不喜歡中國國家主席習近平的比例，更是高達3/4。

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中央社報道，皮尤研究中心（Pew Research Center）這項民調主要是了解全球主要國家對中國的看法。結果顯示，67%的受訪者對中國表示看法負面，持正面立場的僅28%。

在所有接受調查的高收入國家中，負面觀點都處於或接近歷史高點，其中日本、澳洲的比例高達87%，美國、瑞典也都超過80%，僅肯尼亞、墨西哥與尼日利亞正面看待中國的比例超過50%。與2019年民調相比，印度民眾對中國的負面看法比例從41%攀升到67%，變化最大。

調查顯示，認為中國沒有為全球和平穩定作出貢獻的比例達到71%，76%受訪者認為，中國在外交政策上沒有考量其他國家利益，57%受訪者認為，中國非常或相當程度干涉其他國家事務。不過有69%受訪者認為中國的科技成就相對於其他富裕國家來說是最好的或是高於平均水平，54%受訪者認可中國的軍事力量。

民調顯示，只有1/3受訪者認為中國是全球領先經濟大國，多數國家都認為美國依然是全球領先經濟體，意大利是唯一一個超過半數受訪者認為中國是全球領先經濟體的國家。

關於對習近平的評價，高達74%受訪者對習近平能否在全球事務採取正確行動表示沒有信心，澳洲、加拿大與法國絕大多數受訪者表示完全沒有信心。相較於高收入國家，習近平在肯尼亞、尼日利亞的支持度相對較高，多數受訪者對他在全球舞台的行動有一定信心。

如果與去年調查相比，波蘭與英國民眾對習近平不表信心的比例上升幅度較大，分別上升9個與5個百分點。如果與2019年相比，印度對習近平缺乏信心或完全沒有信心的比例，在過去4年大幅上升21個百分點，墨西哥、巴西、阿根廷也都有2位數增加。

這項大規模民調在今年2月20日至5月22日進行，了解北美、歐洲、中東、亞太、撒哈拉以南非洲與拉丁美洲共24個國家3萬861名成年人對中國與習近平的看法，是2019年疫情爆發以來，首度重新納入非洲與拉丁美洲國家。