前「香港眾志」被捕骨幹增至7人 論者指借通緝羅冠聰削黃色經濟圈

香港/政治

香港警方國安處懸紅通緝八名海外港人未有進展，但警方針對被通緝的前香港眾志創會主席羅冠聰的在港關連人士的拘捕行動繼續，昨日再上門拘捕兩人，據悉為前香港眾志副秘書長陳珏軒和幹事黃莉莉，被指涉嫌經營「懲罰Mee」手機應用程式，並資助被懸紅通緝的羅冠聰。使這個面向反修例運動支持者的「黃色經濟圈」的網上平台，共有七人被捕。

廣告 繼續瀏覽後續

警方在本月5日拘捕前眾志主席林朗彥及常委朱恩浩等人後，「懲罰Mee」程式及專頁隨即下架，而獲「懲罰Mee」推介丶支援釋囚及在囚人士的網購平台「荔記」亦於6日宣布，即時終止一切業務，並停止任何形式的社會支援活動，沒有交代原因。

事實上，在警方明知難以從海外引渡八名被懸紅通緝的海外民主派人士卻仍然高調發布通緝令，已有不少評論指出，港府欲借通緝令藉助的《港區國安法》來對付在港的關連人士及組織，而保安局長鄧炳強翌日已表明，發出拘捕令除了要通緝八人之外，亦要切斷他們的資金鏈，包括凍結丶限制丶沒收和充公其財產，以及持出其背後金主。而不同傳媒亦引述消息指，切斷「竄逃海外反中亂港分子」資金鏈的行動，包括持續打擊針對黃色經濟圈等軟對抗行為。

至於昨日再次針對「懲罰Mee」的拘捕行動，香港警方確認，昨（27日）早拘捕兩名同屬 29歲的男女，指兩人涉嫌違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及《刑事罪行條例》的「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。警方續稱，調查顯示，兩名被捕人與7月5日的被捕者有關，已被扣留調查。

警方沒有公布兩名被捕人的個資料，但不同媒體均引消息指，兩名被捕者為前香港眾志副秘書長陳珏軒及組織幹事黃莉莉。港警相信二人可能與協助經營「懲罰Mee」手機應用程式有關，並涉嫌資助身在海外丶被指違反《國安法》的羅冠聰。

根據報道，早前連日被捕的，包括前眾志主席林朗彥丶前常委朱恩浩及前成員李啟靖丶鍾展翹及廖偉濂。

港警國安處以各懸紅100萬港元通緝八名身處海外的香港民主派人士，指他們涉嫌違犯《國安法》中的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」及「煽動分裂國家罪」等。八人分別是三位前立法會議員許智峯丶羅冠聰及郭榮鏗；律師任建峰丶工運人士蒙兆達丶美國的香港民主委員會行政總監郭鳳儀丶「香港議會」發起人之一的袁弓夷，以及「攬炒巴」劉祖廸。

發出八人通緝令後，港警曾把當中四人的13名在港親人帶返警署協助調查，未有拘捕。