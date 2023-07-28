台商李孟居刑滿離陸抵日陸委會籲台灣人民暫勿前往大陸

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被指危害中國國家安全並遭中國法院判刑的台商李孟居，刑滿後已在本月24日順利離開大陸抵達日本。台灣陸委會副主委詹志宏表示，大陸沒有跟台灣通報，但台灣官方與李孟居的家屬一直保持密切聯繫，提供必要協助。

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李孟居是2019年8月從香港入境深圳後失去聯絡，隨後，他被北京指控為台諜，後被依「從事危害國家安全罪」判處1年10個月刑期，及剝奪政治權利附加刑兩年，不得離開大陸。

網絡畫面顯示，李孟居抵達東京時，戴着中華民國國旗口罩激動揮手。他說，被拘捕的理由與拍攝深圳武警集結的畫面有關，停放武警車隊的地點距離他的房間大約50公尺，他只是一個好奇的旅客，順手拿手機拍了幾張，一瞬間他就成了台諜。他說，如果真是國家機密，怎麼會在旅館就可以拍得到？為了早點出去，他只好認罪認罰，其他什麼尊嚴先擺在一邊。

另外，台灣師範大學退休教授施正屏也被控為台諜。中國媒體報導指出，他於2005到2018年多次以兩岸學術交流的名義，為台灣情報部門搜集和套取大陸內部資料。2020年11月被判間諜罪，處有期徒刑四年，剝奪政治權利兩年，沒收個人財產人民幣二萬元。

陸委會表示，近期以來台灣人前往大陸，不斷遭遇人身自由與安全受到侵害，以及被不友善對待的違常個案，幾天前一名大學老師應邀前往大陸進行兩岸智庫學術交流，在入境時遭到扣留盤查四個小時。為了降低風險，陸委會建議台灣民眾，如非必要，暫時不要前往大陸。