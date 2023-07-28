美中較量

港府重申美國有責任讓特首出席APEC會議

中美 – 香港當局28日重申，亞太經濟合作會議（APEC）不屬於某個國家或經濟體，香港行政長官將會按照APEC的規則和慣例出席會議，而美國作為東道主，有責任邀請香港特首與會。

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Hong Kong's Chief Executive John Lee gives a speech following a swearing-in ceremony to inaugurate the city's new government in Hong Kong on July 1, 2022. Hong Kong government on Friday, July 28, 2023, called on the United States to invite its city leader to the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting, after reports that Washington would bar the top official from the major economic summit
Hong Kong's Chief Executive John Lee gives a speech following a swearing-in ceremony to inaugurate the city's new government in Hong Kong on July 1, 2022. Hong Kong government on Friday, July 28, 2023, called on the United States to invite its city leader to the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting, after reports that Washington would bar the top official from the major economic summit © AFP
作者： 法廣
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香港國安法生效後，美國當局對多名港府官員實施制裁，當中包括時任保安局局長的李家超，而APEC今年由美國主辦，外界關注特首李家超能否與會；美國《華盛頓郵報》近日報導，美方決定不讓李家超出席APEC領導人非正式會議。

港府28日回應有關報導指出，美國應切實履行東道主的基本責任，依照APEC的常規及一貫做法，邀請特首以中國香港領導人身分出席會議。

港府重申，APEC會議不屬於某個國家或經濟體，而APEC也有其規則和習慣，任何東道主都要按照這些規則和習慣邀請成員參與。

港府和李家超此前已多次表達相同立場。

2020年8月以後，美國先後兩次公布制裁多名港府官員；具體而言，美方禁止國際金融機構與被制裁的港府官員進行交易，這對被制裁官員的日常生活帶來極大不便。

前特首林鄭月娥就曾表示，在美方制裁下，她不能使用銀行服務。2020年11月。林正月娥接受媒體採訪時表示， 因為受到美國政府制裁，要停用銀行賬戶，她都使用現金購物，政府支薪也用現金，因此家中有小金庫。

外電報導，今年的APEC由美國主辦，年內有多場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月中在加州舊金山舉行。

由於議題太敏感，一名不願透露姓氏的美國官員表示，對李家超實施的制裁併不會阻止香港參與亞太經合組織，而是允許另一位高級官員參加。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，“我們強烈反對”李家超被排除在外。 劉鵬宇表示說：“這違反了APEC規則，也違背了美國做出的承諾”。

 

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