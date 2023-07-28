港府重申美國有責任讓特首出席APEC會議

美中較量

中美 – 香港當局28日重申，亞太經濟合作會議（APEC）不屬於某個國家或經濟體，香港行政長官將會按照APEC的規則和慣例出席會議，而美國作為東道主，有責任邀請香港特首與會。

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香港國安法生效後，美國當局對多名港府官員實施制裁，當中包括時任保安局局長的李家超，而APEC今年由美國主辦，外界關注特首李家超能否與會；美國《華盛頓郵報》近日報導，美方決定不讓李家超出席APEC領導人非正式會議。

港府28日回應有關報導指出，美國應切實履行東道主的基本責任，依照APEC的常規及一貫做法，邀請特首以中國香港領導人身分出席會議。

港府重申，APEC會議不屬於某個國家或經濟體，而APEC也有其規則和習慣，任何東道主都要按照這些規則和習慣邀請成員參與。

港府和李家超此前已多次表達相同立場。

2020年8月以後，美國先後兩次公布制裁多名港府官員；具體而言，美方禁止國際金融機構與被制裁的港府官員進行交易，這對被制裁官員的日常生活帶來極大不便。

前特首林鄭月娥就曾表示，在美方制裁下，她不能使用銀行服務。2020年11月。林正月娥接受媒體採訪時表示， 因為受到美國政府制裁，要停用銀行賬戶，她都使用現金購物，政府支薪也用現金，因此家中有小金庫。

外電報導，今年的APEC由美國主辦，年內有多場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月中在加州舊金山舉行。

由於議題太敏感，一名不願透露姓氏的美國官員表示，對李家超實施的制裁併不會阻止香港參與亞太經合組織，而是允許另一位高級官員參加。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，“我們強烈反對”李家超被排除在外。 劉鵬宇表示說：“這違反了APEC規則，也違背了美國做出的承諾”。