美媒∶華府決禁香港領袖赴美出席APEC峰會 習近平出席現變數

中美/亞太經合組合會議

在中美嘗試緩和兩國緊張關係之際，美國華府據傳決定禁止作為香港一把手的行政長官李家超出席在該國舉行的亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議，但港府可改派其他官員率團出席。分析指，事件會令中國領導人習近平赴美出席峰會出現變數，但習近平按慣例出席峰會的機會較大。

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因中國在香港實施《港區國安法》而被美國制裁的特首李家超，需獲得豁免限制才能入境美國出席11月在三藩市舉行的APEC會議，但美國報章《華盛頓郵報》當地時間周四(27日)晚引述三個匿名消息人士報道，美國已決定禁止李家超入境美國以出席會議。白宮發言人拒絕就報道置評，但中國駐美大使館發言人劉鵬宇對美國的決定表示「強烈反對」，批評做法違反APEC規則，亦違背美方所作的承諾。

香港特首辦公室回覆傳媒查詢時表明，美國應按亞太經合組織的常規及一貫做法，「邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議」。發言人重申，APEC不屬於某個國家或經濟體，任何東道主都要按規則和習慣邀請成員參與。

《華郵》報道上述消息時，形容這是美國總統拜登在重塑美中關係的最新測試，至於事件會否影響中國國家主席習近平今秋出席會議，專家則意見紛紜。有分析認為習近平會缺席會議，以致他與拜登將於峰會期間會面的一般估計亦會落空；但持相反意見的專家則認為，中國經濟前景明顯轉暗，習以領導人身分出席會議，既可重建環球投資者信心，亦可向中國民眾展示他有效掌控中美關係。而美國智庫戰略與國際研究中心的資深經濟顧問甘乃迪(Scott Kennedy)指屬於後者，他認為，儘管習近平要咽下這口氣，也不會缺席，否則要吞下更大的經濟苦果。

報道：俄國總統普京同被禁赴美出席APEC

不過，美國前駐港總領事唐偉康(Kurt Tong)則建議其他辦法。他估計，即使港府可另派官員率團出席會議，習近平的反應亦可能削弱華府主辦APEC的目的，即亞太經合會議是一個推動自由貿易和開放市場的有用聲音。現在是一間顧問公司合夥人的唐偉康建議，華府可訂定一系列有利香港和區域經濟的期望讓李家超出席會議時遵守，例如應以自治角度發言，而不是當北京的學舌鸚鵡。

在香港，全國人大前常委譚耀宗今早在電台節目表示，如果消息屬實，中國一定會反對，但是否需要另派未被制裁的官員出席，則須由港府衡量會議的重要性及與北京商討應對策略後作出。至於事件會否影響習近平出席會議，他認為，中國做事有原則，不會「一時一樣」，並會兌現承諾。

美國前特朗普政府在2020年《港區國安法》生效後，制裁11名港府官員，包括時任保安局長李家超和港府第二把手陳國基，若港府同意換人帶團，可能性較大的團長會是在港府排第三的財政司長陳茂波。

李家超能否出席APEC會議的議題由今年春季開始發酵，其後一批國會議員因獲悉國務院同意讓李家超出席會議而出現反彈，聯署去信華府，要求不要邀請李出席APEC會議。國務院其後改變口風，指議員收到的聲明是不正確的版本，華府仍未有決定。

另外，該報同時報道，同樣受華府制裁的俄羅斯總統普京，亦被禁止到美國出席APEC會議。