特大颱風從南到北：北京發布最高級別紅色預警

特大颱風“杜蘇芮”在中國多地帶來暴雨，影響1.3億人。首都北京周六（7月29日）在發布暴雨橙色預警信號後，又上調為最高級別的紅色預警信號。據報道：目前北京已有3,000多人撤離。北京市的防洪響應周六下午也被升級為防洪二級應急響應。

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據氣象部門預測，7月29日晚至8月1日晚，北京、天津、河北、山西、山東等多地出現強降雨，局地有特大暴雨。此次強降雨具有一定極端性，持續時間長，累計雨量大，並伴有大風，可能伴有雷電。

據當地媒體報導，周日（7月30日）前，北京全市河湖區域內全面停航，船隻全部靠岸停泊，全面封控下河道路。氣象局人員表示，未來三天，北京周邊地區將面臨中度到高度的暴雨災害風險。預計北京的雷暴於周六達到頂峰。北京已經有3,031人被疏散。北京當局暫停了體育賽事，並關閉了一些旅遊景點和公園。

隨着風暴席捲中國內陸，預計此次降雨量100毫米（4英寸）或以上的降雨面積將達22萬平方公里，影響1.3億人。

在襲擊中國之前，杜蘇芮穿過台灣和菲律賓北部，那裡的降雨和強風導致一艘渡輪傾覆，造成至少25人死亡。颱風周五（7月28日）在福建省晉江登陸後，很多樹木被摧毀。

中央氣象台表示，“‘杜蘇芮’的強度持續減弱，但影響遠未結束。”民眾應避開京津冀地區的高風險地區，這些地區局部降雨量甚至可能達到600毫米（兩英尺）。

“杜蘇芮”被認為是今年迄今為止襲擊中國的最強颱風，也是自2016年以來襲擊福建省的第二強颱風。學校和企業被迫關閉，海上油氣田的工人被疏散。

專家提醒，這次在北京的降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。2012年7月21日，北京降下百年難遇的特大暴雨，當時引發土石流與嚴重淹水，造成79人死亡，逾萬間房屋倒塌，160萬人受災。