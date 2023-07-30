法國財長勒梅爾要求中國改善市場准入

正在訪華的法國經濟、財政及工業、數字主權部部長布魯諾‧勒梅爾（Bruno Le Maire）周日（7月30日）在北京表示，在與中國官員會面期間，他要求中方改善市場准入，向外國公司更廣泛地開放市場。他強調：法國希望建立更“平衡”的貿易關係並提出解決有關法國化妝品供應商在中國遭遇的知識產權保護問題。由於歐盟27個成員國對華貿易逆差去年已增至3960億歐元（4320 億美元），為了更快縮小逆差，勒梅爾指出，化妝品、航空航天和農業是法國增加對華出口的幾個可能領域。

廣告 繼續瀏覽後續

法國財長周六（7月29日）曾會見中國副總理何立峰，這是自疫情以來雙方首次面對面經濟會談。對這次會談，勒梅爾周日在北京介紹說：這次對話在非常積極的氛圍中進行，雙方就農產品工業和金融等許多話題進行了討論。何立峰澤表示：中方願與法方加強政策溝通，深化務實合作。

據路透社報道，勒梅爾星期天（7月30日）與中國官員會面後在記者會上說，為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品。勒梅爾說，法國正走在正確的道路上，在法國化妝品方面，為實現更好中國市場准入條件鋪平道路。

據美聯社報導，勒梅爾在法國駐華大使館接受採訪時表示：“（中方）有必要改善中國的市場准入。我認為這是我們討論的核心。”

法國財長勒梅爾在訪華期間提出了有關的一些具體問題，比如對法國化妝品供應商在中國知識產權等問題的擔憂。雙方宣布計畫成立一個工作組來解決這一問題。

彭博社6月1日曾報導說，中國正在逐步制定規則，要求化妝品公司提供從成分到製造工藝細節、原材料採購以及配方精確成分的數據。大部分信息被收集並存儲在中共當局管理的數據庫中。知情人士告訴彭博社，歐洲公司主要擔心的是，中國可能會以產品安全為幌子強迫他們交出商業秘密。歐盟行業專家表示，公司被要求共享的信息範圍遠遠超出大多數其它市場。與歐盟相比，中國的規則更具侵入性。中國當局要求公司將關鍵信息存儲在中國的數據服務器上。在歐盟，數據則由公司自己管理。

勒梅爾在訪華期間還敦促中企加大對歐洲的投資，特別是在電動汽車和其它應對氣候變化的領域。當被問及一些歐洲汽車製造商擔心廉價的中國電動汽車可能湧入歐洲市場時，勒梅爾表示，法國有自己的計畫，正在與歐洲合作，以更好地集中法國和歐洲的電動汽車補貼，以提高競爭力。

勒梅爾還為法國對技術出口和外商投資高科技產業的控制管理進行了辯護。他說：“每個人都可以理解法國希望保護其關鍵技術。”“我們不希望外國獲得法國的主權技術。”

就對華“去風險化”政策，勒梅爾表示“去風險化”並不是經濟“脫鉤”。“去風險化意味着我們希望更加獨立，在出現新危機的情況下，例如導致某些價值鏈徹底崩潰的新冠危機，我們不想在供應鏈中面臨任何風險。”

據中國財政部發布星期六發布的情況說明，中法達成22點共識，包括雙方致力於推動雙邊貿易便利化、中方歡迎法國參與月球探測項目等。在數碼經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。