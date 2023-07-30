美報告：中國海軍計畫在亞洲、非洲等海外建立基地

中國軍事擴張計畫

據自由亞洲電台援引美國研究機構 AidData 本周（7月25日）發布的最新研判報告表示，中國軍方正在考慮在亞洲、非洲等海外建立海軍基地。

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報道稱，這份報告的作者團隊通過研判中國國有銀行對海外港口的融資、現有基礎設施的戰略價值及與東道主國家的關係等因素，篩選出了前8個最有可能協助中國打造海外海軍基地的選址名單。據該報告評估，未來兩到五年內，最有可能的選址分別是斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota）、赤道幾內亞共和國的巴塔港（Bata）及巴基斯坦的瓜德爾港（Gwadar）。據中國官方發布，這三國均與中國達成了“一帶一路”倡議。

而被點名的八個選址中，四個位於非洲，並且與“一帶一路”有密切關係。

早在2017年，中國宣布在位於非洲東北岸的吉布提共和國建立第一個，也是迄今唯一一個海外海軍基地，然而，中國官方始終未將其稱為“軍事基地”。

其實《華爾街日報》在去年就曾報道說，中國持續擴大了對外國港口的投資。報道援引美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）的研究發現，截至去年，中國公司在95個海外港口的碼頭租賃及特許權中持有股份。且有數據表明，2021年超過27%的全球集裝箱貿易經過中國公司持有股份的碼頭。

據自由亞洲電台指出，該份報告認為，隨着美中之間的緊張局勢持續升級，中國為了應對美國及盟國的海上威懾及打擊能力，將打造海外的海軍基地列為軍事發展的優先事項。這些基地的建設能夠幫助中國保障航線安全，特別是在西方制裁的情況下。

該報告還強調，中國增加海外海軍基地的建設對全球政治格局具有重要影響，需要西方和發展中國家作出謹慎的戰略反應。

不過，西方國家及聯盟急於建立海外新基地以制衡中國的戰略，也可能為中國打造自己的海軍基地提供防衛借口。