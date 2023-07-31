北京連日暴雨 門頭溝等地發洪水

北京/暴雨

中國連日暴雨成災，7月31日已經造成北京至少兩人遇難，大水衝走車輛並淹進地鐵站，北京一位居民表示從未見過如此大的暴雨。

颱風杜蘇芮席捲菲律賓後，進入中國大陸在28日襲擊中國南部的福建省，之後殘餘一路向北影響，讓北京接連兩天降暴雨

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颱風杜蘇芮席捲菲律賓後，進入中國大陸在28日襲擊中國南部的福建省，之後殘餘一路向北影響，讓北京接連兩天降暴雨，在7月31日門頭溝區河道中發現2具遺體。

北京市氣象台持續發布分區域暴雨紅色預警。

北京一居民告訴本台，北京這兩天下暴雨，如果從局部雨量來說過去有過下大雨的經歷，不過作為一位長期生活在北京的市民近年很少經歷如此持續兩天兩夜的大雨，今天已經是第三天還在下雨。

在北京的西部和南部門頭溝和房山暴雨嚴重，門頭溝是山區，暴雨的雨量大，今天開始發洪水，大家在網上看到很多視頻，一些汽車，房屋包括小的村莊都遭到破壞。

這類水災也許在南方司空見慣，不過在北京罕見，如在首鋼和盧溝橋等待距離北京市區很近，人們生命財產受到損失，對北京市的防汛是個考驗，最好大家不要出門，因為危險。

今天盧溝橋的一座小清河橋被衝塌了。

我們在海淀地勢高還好，北京東邊也還好，不過西邊爆發山洪情況嚴峻。

如果每年發大水，大家就有經驗了，但是北京很少發大水，特別是距離市中心如此近的地方。如門頭溝發生內澇，形式嚴峻，而且門頭溝和房山今晚還有很大的雨，保佑他們不會有更大損失。

我小時的時候曾經經歷過如此的下雨不停，50多年來沒有再次經歷如此情況。

大家看到社交媒體上有許多短視頻讓人擔憂，不過在某種程度上引發關注，讓受災地區和外界聯繫獲得救援。